България

ГДБОП разби канал за антики с ценности за над 120 000 евро

Двамата заподозрени са били арестувани при опит за осъществяване на търговска сделка

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 17:35
ГДБОП разби канал за антики с ценности за над 120 000 евро
Източник: БТА

П ри специализирана операция на ГДБОП са открити уникални антични находки и са задържани двама мъже. Акцията е проведена на 2 юли 2026 г. на територията на област Ловеч. 

Под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч се извършва разследване по досъдебно производство по случая. В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на група лица, занимаващи се с незаконно търсене, държане и трафик на движими културни ценности.

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Двамата заподозрени са били арестувани при опит за осъществяване на търговска сделка.

При личен обиск на единия от задържаните са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и парична стойност. У другия е намерена сумата от 5100 евро.

При последвалите претърсвания на жилищата им разследващите са иззели общо 112 предмета с белези на културни ценности, четири металотърсача и каменно изделие с тяло на птица и антропоморфна глава.

Откриха откраднатото златно съкровище на Румъния

По първоначални данни и според експертна оценка каменната статуетка представлява изключително рядък археологически екземпляр на повече от 5000 години. Предполага се, че произходът ѝ е от африканска държава. Стойността ѝ се оценява на над 100 000 евро.

Според оценките на аукционни къщи откритите златни антични монети са на стойност над 20 000 евро.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Антични находки Трафик на културни ценности ГДБОП операция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 22 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 21 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 20 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

България Преди 55 минути

За случая е уведомена прокуратурата

Как да проверите новия размер на пенсията си

Как да проверите новия размер на пенсията си

Парите ни Преди 2 часа

Видео обяснява стъпките в електронния портал след осъвременяването от 1 юли

Заплаха от супертайфун над териториите на САЩ в Тихия океан

Заплаха от супертайфун над териториите на САЩ в Тихия океан

Свят Преди 2 часа

Днес Бави се намира на 1223 км източно от Гуам

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Парите ни Преди 2 часа

Над половината продавачи вече правят компромис с цената, но най-често в рамките на 2 до 10%

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

Преди 2 часа

Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

Свят Преди 3 часа

Тайландската гражданка също е арестувана

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската звезда взриви американския ефир в шоуто „Live with Kelly and Mark“, разказвайки с вълнение за почивката си на къмпинг с каравана буквално на плажа и за кристално чистата и топла вода на родното Черноморие

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

България Преди 4 часа

Агенцията по заетостта отчита натиск от демографските процеси, регионалните различия и промените в икономиката

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

България Преди 4 часа

Нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 5 часа

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Свят Преди 5 часа

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Свят Преди 5 часа

Разследващите идентифицираха 39-годишната украинка Анастасия Березовска; състоянието на ранената партньорка на бизнесмена остава критично

<p>Стоянов отговори на Демерджиев: Санкциите по &bdquo;Магнитски&ldquo; са неприложими в България</p>

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

България Преди 5 часа

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов

Снимката е архивна: MV Hondius се превърна в плаваща карантинна зона под сянката на смъртоносния хантавирус

Взрив на норовирус на круизен кораб от Калифорния: Над 100 пътници се разболяха

Свят Преди 5 часа

Екипажът на Ruby Princess изолира заразените и предприе масивна дезинфекция след завръщането си в Сан Франциско

<p>Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите &bdquo;Магнитски&ldquo;</p>

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

България Преди 5 часа

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Рут Колева се завръща с най-смелия си албум досега - "Фрагменти"

Edna.bg

Славена Вътова обикаля безлюдни испански плажове, постави работата в режим „пауза“

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Марек 1:0, Стефано Сенси откри

Gong.bg

Дунав привлече кипърски бранител

Gong.bg

Четири български града влизат в надпревара за домакинство на „Евровизия 2027“

Nova.bg

Багерист загина в кариера край село Лозен, машината е пропаднала във водоем

Nova.bg