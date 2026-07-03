ГДБОП разби канал за антики с ценности за над 120 000 евро

П ри специализирана операция на ГДБОП са открити уникални антични находки и са задържани двама мъже. Акцията е проведена на 2 юли 2026 г. на територията на област Ловеч.

Под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч се извършва разследване по досъдебно производство по случая. В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на група лица, занимаващи се с незаконно търсене, държане и трафик на движими културни ценности.

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Двамата заподозрени са били арестувани при опит за осъществяване на търговска сделка.

При личен обиск на единия от задържаните са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и парична стойност. У другия е намерена сумата от 5100 евро.

При последвалите претърсвания на жилищата им разследващите са иззели общо 112 предмета с белези на културни ценности, четири металотърсача и каменно изделие с тяло на птица и антропоморфна глава.

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По първоначални данни и според експертна оценка каменната статуетка представлява изключително рядък археологически екземпляр на повече от 5000 години. Предполага се, че произходът ѝ е от африканска държава. Стойността ѝ се оценява на над 100 000 евро.

Според оценките на аукционни къщи откритите златни антични монети са на стойност над 20 000 евро.