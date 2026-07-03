Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

А лбанските гранични власти арестуваха френски гражданин, опитал да транспортира тайландка, затворена в куфар, от Албания в Черна гора, съобщи "Евронюз" Албания.

Двадесет и шест годишният мъж е бил задържан вчера на албанско-черногорската граница при Муричан. При проверка на автомобила му служители установили, че в куфар на задната седалка е скрита тайландска гражданка, която предполагаемо е трябвало да бъде изведена от територията на Албания по незаконен начин.

След гонка с полицията в Гърция - хванаха българин, превозвал мигранти

Разследването до момента е показало, че френският гражданин е планирал да транспортира тайландката през Черна гора и Хърватия във Франция, като избегне законовите процедури за преминаване и влизане в съответните страни.

Тайландската гражданка също е арестувана, а разследването по случая продължава.