България

Автомобил помете пешеходец край Самоводене

В резултат на инцидента, движението по пътя в съответния участък е временно преустановено

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 19:59
Автомобил помете пешеходец край Самоводене
Източник: iStock

А втомобил помете пешеходец на входа на село Самоводене, съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Велико Търново.

Пострадалият е транспортиран от автомобил на спешна медицинска помощ към болница в старата българска столица.

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В резултат на инцидента, движението по пътя в съответния участък е временно преустановено или ограничено.

Полицейски екипи са на мястото и регулират трафика, за да се гарантира безопасността на всички участници в пътя и да се предотврати възникването на допълнителни инциденти.

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Случаят се разследва от компетентните органи, а подробности за състоянието на пострадалия все още не са обявени.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Венков    
Пътен инцидент Пешеходец Автомобил
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