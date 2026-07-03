Автомобил помете пешеходец край Самоводене

А втомобил помете пешеходец на входа на село Самоводене, съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Велико Търново.

Пострадалият е транспортиран от автомобил на спешна медицинска помощ към болница в старата българска столица.

Кола блъсна жена на пешеходна пътека във Велико Търново

В резултат на инцидента, движението по пътя в съответния участък е временно преустановено или ограничено.

Полицейски екипи са на мястото и регулират трафика, за да се гарантира безопасността на всички участници в пътя и да се предотврати възникването на допълнителни инциденти.

Автомобил помете инвалидна количка на пешеходна пътека

Случаят се разследва от компетентните органи, а подробности за състоянието на пострадалия все още не са обявени.