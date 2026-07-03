Свят

ЕС наложи санкции на руски учени за отравянето на Алексей Навални

Много вероятната причина за смъртта на Навални е отравяне с епибатидин

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 19:37
ЕС наложи санкции на руски учени за отравянето на Алексей Навални
Източник: AP/БТА

С ъветът на ЕС съобщи, че добавя шестима руснаци в списъка на санкционираните заради отравянето на руския опозиционер Алексей Навални преди две години. Добавените днес са участници в разработването на химически оръжия, включително отровата епибатидин.

Това вещество бе открито в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му в руска наказателна колония, се отбелязва в съобщението. Допълва се, че така се прави заключение, че много вероятната причина за смъртта на Навални е отравяне с епибатидин.

Кремъл коментира обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби

Санкционираните днес са учени и изследователи във военната област. Някои от тях са работили за Научния център "Сигнал", където са изследвали и са публикували статии за синтеза на епибатидин, и така са участвали в разработването на това химическо оръжие. Сред прибавените в списъка са ръководителят на лабораторията на научния център Игор Бабкин; Ирина Деревягина, анализатор по химически изследвания в руския Държавен изследователски институт по органична химия и технологии – централна част от руската програма за химически оръжия; Михаил Гуцалюк, ръководител на отдела за организация на научната работа и за подготовка на служители във Военната академия за радиологична, химическа и биологична защита.

ЕС ще санкционира лица и институции, свързани със смъртта на Навални

Санкциите на ЕС заради употребата и разпространението на химическо оръжие се прилагат за общо 31 лица и 6 организации, се допълва в съобщението. На 15 юни Съветът на ЕС за пореден път разшири санкциите срещу Русия, като включи в списъка на обхванатите една организация и 15 лица, в това число руски съдии и прокурори, както и служители на правоохранителните власти, Федералната служба за сигурност и лекари, за участието им в преследването, отравянето и смъртта на Навални.

Припомняме, че преди две години, на 16 февруари 2024 г., Навални почина в наказателна колония в Арктическа Русия. Веднага последваха международни реакции. Европейски държави, включително Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Обединеното кралство, издадоха съвместно изявление, в което твърдят, че в неговите останки са открити следи от силния токсин епибатидин. Това съвместно изявление заключи, че отравянето е твърде вероятната причина за смъртта му, като държи руските власти отговорни предвид неговото лишаване от свобода. В отговор Кремъл, чрез своя говорител Дмитрий Песков, категорично отхвърли тези обвинения, определяйки ги като предубедени и безпочвени.

Президентът Владимир Путин по-късно призна, че е била обмисляна сделка за освобождаването на Навални.След тези събития Европейският съюз започна да формулира своя институционален отговор. Външните министри на ЕС се срещнаха и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел потвърди сериозен консенсус за налагане на санкции на лица и институции, свързани със смъртта на Навални. Германският външен министър Аналена Бербок и литовският външен министър Габриелюс Ландсбергис публично призоваха за затягане на санкциите срещу Русия, като изрично свързаха тези мерки със смъртта на Навални.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
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