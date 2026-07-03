Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

К атастрофа с ТИР блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес.
Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа към столицата. В района на моста на Елешница.
Мантинелите и перилата на моста за разбити.
@vesti.bg Катастрофа с ТИР затруднява движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове. Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата. В района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста за разбити. #катастрофа #тир #магистрала #хемус #fyp ♬ оригинален звук - Vesti.bg
Кабината на камиона стърчи във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя.
На място има полицейски патрули. Образувало се задръстване.