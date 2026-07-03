Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

МВР: Получени са 12 сигнала след активирането на BG-Alert за Наталия

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

К атастрофа с ТИР блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес.

Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа към столицата. В района на моста на Елешница.

Източник: БГНЕС

Мантинелите и перилата на моста за разбити.

Кабината на камиона стърчи във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя.

На място има полицейски патрули. Образувало се задръстване.