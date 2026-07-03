Свят

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

3 юли 2026, 14:19
Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни
Източник: БТА

Р уски удари срещу Украйна тази нощ са отнели живота на най-малко четирима души, а украински удари срещу руските погранични райони и териториите, окупирани от Москва, са довели до смъртта на петима души, съобщиха властите на двете страни, цитирани от Франс прес.

В Ромни, Сумска област в северната част на Украйна, удар с руски дрон е убил "две жени, един възрастен мъж и момиченце, още навършило две години", съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров.  

Трима мъже също така са били ранени при този удар, който е поразил жилищна сграда и е предизвикал пожар, добави той, като публикува снимка, на която се вижда горяща сграда.

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

В отговор на почти ежедневните руски удари от началото на инвазията, започнала през февруари 2022 г., Украйна засили атаките си на руска територия, насочвайки се особено към нефтопреработвателните заводи и петролните складове.

При удар по град Белгород, административен център на едноименната руска област, граничеща с Украйна, е загинала "една местна жителка", съобщи в Teлеграм кметът Валентин Демидов.

Мишена на атаката отново бяха мирни жители и гражданска инфраструктура. В резултат на ударите има прекъсвания на електричеството и водоснабдяването, уточни кметът на града с над 300 000 жители. 

При атаки с украински дронове камикадзе в руската Брянска област днес е убит мъж и са ранени двама души, съобщи временно изпълняващия длъжността губернатор Егор Ковалчук.

Губернаторът, назначен от Москва в окупираната от Русия част от Запорожка област, Евгений Балицки съобщи, че трима души са загинали при "атаки срещу мирни селища и гражданската инфраструктура в района".

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Според руското министерство на отбраната, през изминалата нощ Русия е свалила общо 155 украински дрона над своите региони и над анексирания Крим.

Тези удари идват ден след най-масираната атака с руски дронове и ракети срещу украинската столица от началото на руската инвазия, която доведе до най-малко 30 загинали и над 90 ранени, според данни от днес на украинските спасителни служби.

Украинският президент Володимир Зеленски се закани вчера да отвърне на Москва, която обяви намерението си да продължи атаките си.

Преговорите за дипломатическо решение на конфликта са в застой, след като няколко кръга преговори с американско посредничество не доведоха до съществен напредък, посочва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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