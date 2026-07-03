Свят

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Украинските удари принудиха Русия да внася бензин от страни като Индия

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 17:17
Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск
Източник: iStock

В ластите в руския град Новоросийск преустановиха продажбата на бензин на частни лица на фона на задълбочаващата се криза с горивата след украинските атаки срещу енергийната инфраструктура в Русия, предаде "Ройтерс".

Парадоксално, но Новоросийск е най-голямото руско черноморско пристанище за износ на петрол. Властите в града съобщиха, че за снабдяване с бензин на общинските служби, предприятията и бизнеса ще бъдат издавани специални горивни карти. Продажбата на дизелово гориво продължава в осем бензиностанции.

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

В курортния град Анапа на брега на Черно море полуофициални формирования, следящи за поддържането на реда - бел. ред, съдействат за предотвратяване на конфликти по бензиностанциите, където се образуват дълги опашки от автомобили, съобщиха местните власти.

Украинските удари по руска енергийна инфраструктура принудиха Русия, третия по големина производител на петрол в света, да внася бензин от страни като Индия. В редица руски региони бяха въведени ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, както и други мерки за справяне с недостига.

В Анапа шофьорите могат да купуват до 20 литра бензин за автомобил. Според местните власти това е съкратило времето за изчакване на бензиностанциите до 30–40 минути при до четири часа преди въвеждането на ограниченията.

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Полицията в Краснодарския край съобщи, че е задържала двама мъже, след като в автомобила им са открити 1000 литра бензин А-95. Те са заподозрени, че са препродавали горивото на по-високи цени.

В четвъртък руското правителство разреши на рафинериите за срок от шест месеца, до края на годината, да произвеждат бензин и дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра като част от мерките за овладяване на горивната криза.

Междувременно в социалните мрежи се появиха видеа с насилствено мобилизиране на руснаци от улиците в провинцията, което породи слухове за нова масова мобилизация.

Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин

Украинският президент Володимир Зеленски неколкократно предложи мирни преговори на руския лидер Владимир Путин, но последният отхвърли предложенията, въпреки че Русия буксува в пълномащабната си инвазия, започнала през 2022 година. През последните месеци, освен пропагандни видеа с издигане на руски флагове над изоставени селища в зоната на бойните действия, руската армия не е съобщила за никакъв съществен напредък в Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Спас Стамболски    
горивна криза Русия украински атаки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 22 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 21 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 20 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

България Преди 56 минути

За случая е уведомена прокуратурата

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

България Преди 1 час

Конкурсът преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

България Преди 2 часа

По време на съдебното заседание стана известно, че на надуваемия атракцион първоначално са се качили петима израелски туристи

Кръстиха новородено момиче на Ерлинг Холанд

Кръстиха новородено момиче на Ерлинг Холанд

Свят Преди 2 часа

Голът на нападателя вдъхновил бащата Бярте да преосмисли избора на име за дъщеря си

Заплаха от супертайфун над териториите на САЩ в Тихия океан

Заплаха от супертайфун над териториите на САЩ в Тихия океан

Свят Преди 2 часа

Днес Бави се намира на 1223 км източно от Гуам

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Парите ни Преди 2 часа

Над половината продавачи вече правят компромис с цената, но най-често в рамките на 2 до 10%

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

Преди 2 часа

Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

Свят Преди 3 часа

Тайландската гражданка също е арестувана

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската звезда взриви американския ефир в шоуто „Live with Kelly and Mark“, разказвайки с вълнение за почивката си на къмпинг с каравана буквално на плажа и за кристално чистата и топла вода на родното Черноморие

<p>Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп</p>

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Официалните финансови отчети на Доналд Тръмп за 2025 г. разкриват невиждани приходи от 2,2 милиарда долара. От криптовалути до уникални часовници с парчета от костюма му от ареста през 2023 г. – американският президент доказа своята търговска мощ

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

България Преди 4 часа

Агенцията по заетостта отчита натиск от демографските процеси, регионалните различия и промените в икономиката

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

България Преди 4 часа

Нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 5 часа

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Свят Преди 5 часа

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Свят Преди 5 часа

Разследващите идентифицираха 39-годишната украинка Анастасия Березовска; състоянието на ранената партньорка на бизнесмена остава критично

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Рут Колева се завръща с най-смелия си албум досега - "Фрагменти"

Edna.bg

Славена Вътова обикаля безлюдни испански плажове, постави работата в режим „пауза“

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Марек 1:0, Стефано Сенси откри

Gong.bg

Дунав привлече кипърски бранител

Gong.bg

Четири български града влизат в надпревара за домакинство на „Евровизия 2027“

Nova.bg

Багерист загина в кариера край село Лозен, машината е пропаднала във водоем

Nova.bg