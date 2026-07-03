Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

В ластите в руския град Новоросийск преустановиха продажбата на бензин на частни лица на фона на задълбочаващата се криза с горивата след украинските атаки срещу енергийната инфраструктура в Русия, предаде "Ройтерс".

Парадоксално, но Новоросийск е най-голямото руско черноморско пристанище за износ на петрол. Властите в града съобщиха, че за снабдяване с бензин на общинските служби, предприятията и бизнеса ще бъдат издавани специални горивни карти. Продажбата на дизелово гориво продължава в осем бензиностанции.

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

В курортния град Анапа на брега на Черно море полуофициални формирования, следящи за поддържането на реда - бел. ред, съдействат за предотвратяване на конфликти по бензиностанциите, където се образуват дълги опашки от автомобили, съобщиха местните власти.

Украинските удари по руска енергийна инфраструктура принудиха Русия, третия по големина производител на петрол в света, да внася бензин от страни като Индия. В редица руски региони бяха въведени ограничения за количествата гориво, които могат да бъдат закупени, както и други мерки за справяне с недостига.

В Анапа шофьорите могат да купуват до 20 литра бензин за автомобил. Според местните власти това е съкратило времето за изчакване на бензиностанциите до 30–40 минути при до четири часа преди въвеждането на ограниченията.

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Полицията в Краснодарския край съобщи, че е задържала двама мъже, след като в автомобила им са открити 1000 литра бензин А-95. Те са заподозрени, че са препродавали горивото на по-високи цени.

В четвъртък руското правителство разреши на рафинериите за срок от шест месеца, до края на годината, да произвеждат бензин и дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра като част от мерките за овладяване на горивната криза.

Междувременно в социалните мрежи се появиха видеа с насилствено мобилизиране на руснаци от улиците в провинцията, което породи слухове за нова масова мобилизация.

Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин

Украинският президент Володимир Зеленски неколкократно предложи мирни преговори на руския лидер Владимир Путин, но последният отхвърли предложенията, въпреки че Русия буксува в пълномащабната си инвазия, започнала през 2022 година. През последните месеци, освен пропагандни видеа с издигане на руски флагове над изоставени селища в зоната на бойните действия, руската армия не е съобщила за никакъв съществен напредък в Украйна.