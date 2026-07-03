Как да проверите новия размер на пенсията си

Пенсионерите могат да проверят новия размер на пенсията си онлайн още преди да са я получили. Националният осигурителен институт публикува информационно видео с подробни указания как се прави справката през Единния портал за електронни услуги на институцията.

Видеото е качено в YouTube канала на НОИ и показва стъпка по стъпка през кои менюта трябва да премине потребителят, за да види актуализираната си пенсия след осъвременяването от 1 юли 2026 г.

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От института посочват, че обясненията са представени с графични означения и са достатъчно ясни дори за хора, които досега не са използвали електронния портал на НОИ.

Ето как пенсионерите могат да проверят новия размер на пенсията си онлайн:

За справката е необходим електронен достъп — чрез персонален идентификационен код на НОИ, ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис.

След успешното влизане в системата пенсионерът може да достигне до данните за своята осъвременена пенсия. Целта е хората да не чакат датата на изплащане, за да разберат какъв ще бъде новият им размер.

Темата е актуална, след като от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., бяха осъвременени по швейцарското правило със 7,8%.

Изплащането на осъвременените пенсии през юли започва на 7 юли. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще имат сумите по сметките си на същата дата. Изплащането чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 юли включително.

Онлайн справката е удобна за хората, които имат електронен достъп до услугите на НОИ и искат предварително да видят размера на пенсията си след актуализацията.