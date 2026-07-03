Кръстиха новородено момиче на Ерлинг Холанд

Д войка от норвежко село кръсти новороденото си бебе на футболната звезда Ерлинг Холанд на фона на емоциите в цялата страна, съпровождащи Световното първенство в Северна Америка, съобщи TV2.

Момиченцето се родило в точната минута - 86-ата, когато Холанд отбеляза победния гол за националния отбор на Норвегия над Кот д'Ивоар на 1/16-финалите на Мондиал 2026 и затова получило женския вариант на името на нападателя - „Ерле“.

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„Когато усетих, че идва, чух силни аплодисменти от съпруга ми, който е голям футболен фен“, коментира майката Лене и добави: „Веднага знаех, че нещо друго трябва да се е случило.“

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„Все още не бяхме решили напълно и имахме кратък списък с имена. Ерле не беше в списъка, но тогава партньорът ми изведнъж спомена името - и така се случи“, разказа Лене.

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Следващият мач на Норвегия е в неделя срещу Бразилия на осминафиналите - най-далечният етап, до който тимът е достигал на Световните първенства за мъже.