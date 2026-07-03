Свят

Кръстиха новородено момиче на Ерлинг Холанд

Голът на нападателя вдъхновил бащата Бярте да преосмисли избора на име за дъщеря си

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 16:50
Кръстиха новородено момиче на Ерлинг Холанд
Източник: GettyImages

Д войка от норвежко село кръсти новороденото си бебе на футболната звезда Ерлинг Холанд на фона на емоциите в цялата страна, съпровождащи Световното първенство в Северна Америка, съобщи TV2.

Момиченцето се родило в точната минута - 86-ата, когато Холанд отбеляза победния гол за националния отбор на Норвегия над Кот д'Ивоар на 1/16-финалите на Мондиал 2026 и затова получило женския вариант на името на нападателя - „Ерле“.

Бълва огън и говори на китайски: Шокираща реклама на Ерлинг Холанд взриви мрежата

„Когато усетих, че идва, чух силни аплодисменти от съпруга ми, който е голям футболен фен“, коментира майката Лене и добави: „Веднага знаех, че нещо друго трябва да се е случило.“

Голът вдъхновил бащата Бярте да преосмисли избора на име за дъщеря си.

„Все още не бяхме решили напълно и имахме кратък списък с имена. Ерле не беше в списъка, но тогава партньорът ми изведнъж спомена името - и така се случи“, разказа Лене.

Викинг с вкус към Hermès: Ерлинг Халанд взриви Мондиал 2026 с колекцията си от чанти

Следващият мач на Норвегия е в неделя срещу Бразилия на осминафиналите - най-далечният етап, до който тимът е достигал на Световните първенства за мъже.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Кремена Младенова    
Футбол Ерлинг Холанд Световно първенство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Бизнес моделът вече не работи

Бизнес моделът вече не работи

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 20 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 20 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 19 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да проверите новия размер на пенсията си

Как да проверите новия размер на пенсията си

Парите ни Преди 36 минути

Видео обяснява стъпките в електронния портал след осъвременяването от 1 юли

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Парите ни Преди 1 час

Над половината продавачи вече правят компромис с цената, но най-често в рамките на 2 до 10%

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда взриви американския ефир в шоуто „Live with Kelly and Mark“, разказвайки с вълнение за почивката си на къмпинг с каравана буквално на плажа и за кристално чистата и топла вода на родното Черноморие

<p>Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп</p>

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Официалните финансови отчети на Доналд Тръмп за 2025 г. разкриват невиждани приходи от 2,2 милиарда долара. От криптовалути до уникални часовници с парчета от костюма му от ареста през 2023 г. – американският президент доказа своята търговска мощ

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

България Преди 2 часа

Агенцията по заетостта отчита натиск от демографските процеси, регионалните различия и промените в икономиката

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

България Преди 3 часа

Нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 3 часа

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Свят Преди 3 часа

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Свят Преди 3 часа

Разследващите идентифицираха 39-годишната украинка Анастасия Березовска; състоянието на ранената партньорка на бизнесмена остава критично

<p>Стоянов отговори на Демерджиев: Санкциите по &bdquo;Магнитски&ldquo; са неприложими в България</p>

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

България Преди 3 часа

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов

Снимката е архивна: MV Hondius се превърна в плаваща карантинна зона под сянката на смъртоносния хантавирус

Взрив на норовирус на круизен кораб от Калифорния: Над 100 пътници се разболяха

Свят Преди 4 часа

Екипажът на Ruby Princess изолира заразените и предприе масивна дезинфекция след завръщането си в Сан Франциско

<p>Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите &bdquo;Магнитски&ldquo;</p>

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

България Преди 4 часа

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

България Преди 4 часа

Страницата на МВР заработи около 20 минути след срива, а тази на ГДБОП - приблизително час по-късно

<p>Стоянов: Кой разреши да се ползва системата PNR за пътуванията на Пеевски?</p>

ДПС сезира прокуратурата заради разкритията на Демерджиев

България Преди 4 часа

От партията настояват за проверка на основанията за извършените справки, свързани с полетите на Делян Пеевски

крипто

Край на анонимността при криптосделките

Парите ни Преди 4 часа

Данъчните ще получават данни за търговията с криптовалути

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Славена Вътова обикаля безлюдни испански плажове, постави работата в режим „пауза“

Edna.bg

На 64, но сякаш не познава думата „невъзможно“: Том Круз и тайните на холивудска му магия

Edna.bg

Гришо, защо не слушаш критиците?

Gong.bg

Всичко е ясно: Юрген Клоп поема Германия

Gong.bg

Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Мъжът, с когото е издирваната Наталия, се е грижил за нея седем години

Nova.bg