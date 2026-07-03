Заплаха от супертайфун над териториите на САЩ в Тихия океан

Ж ителите на американските територии в западната част на Тихия океан днес се подготвят за възможен супертайфун, само няколко месеца след като районът беше засегнат от най-силния тропически циклон на Земята тази година, съобщи "Асошиейтед прес".

Електроснабдяването все още не е напълно възстановено в Американската общност на Северните Мариански острови, след като през април супертайфунът Синлаку донесе яростни ветрове и продължителни поройни дъждове. Има хора, които все още живеят в палатки, след като домовете им бяха разрушени.

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Очаква се тайфунът Бави да се превърне в супертайфун в неделя вечерта или рано в понеделник, когато според прогнозите ще достигне Марианските острови, заяви Пол Станко, старши метеоролог от Националната метеорологична служба на остров Гуам.

Циклонът се превръща в супертайфун, когато има максимални постоянни ветрове със скорост над 240 км/ч. Супертайфуните съответстват на бури от най-високите четвърта или пета категория, каза Станко.

Какво ще доведе след себе си тайфунът Мауар

Днес Бави се намира на 1223 км източно от Гуам, придружен от постоянни ветрове с максимална скорост от 129 км/ч, съобщи метеорологичната служба.

Някои жители се надяват Гуам да поеме основния удар от Бави, за да се даде малко почивка на съседите им от Северните Мариански острови, докато те бавно се възстановяват от Синлаку, каза Станко.

Гуам се намира на запад от международната Линия на смяна на датата (меридианът, намиращ се на 180° от Гринуичкия меридиан – бел. ред.) и е известен като "мястото, където започва денят в Америка", тъй като е с няколко часа напред спрямо Хавай, Аляска и континенталната част на САЩ. На острова има две големи американски военни бази.