Отстъпките се връщат на имотния пазар

Пазарът на жилища у нас навлиза в по-спокойна фаза след силните години преди въвеждането на еврото, но очакванията за драматичен срив засега не се оправдават. Това показва анализ на „Адрес Недвижими имоти“.

Данните на Агенцията по вписванията за второто тримесечие сочат по-нисък брой сделки спрямо рекордната 2025 г. В същото време в четирите най-големи града — София, Пловдив, Варна и Бургас — активността през април, май и юни е с 18% по-висока спрямо първото тримесечие на 2026 г.

Според изпълнителния директор на „Адрес Недвижими имоти“ Гергана Тенекеджиева това е знак за естествено балансиране на пазара, а не за начало на катаклизъм. След бума през 2023–2025 г. по-умерената активност е по-скоро здравословно развитие, отколкото сигнал за рязко спукване на балон.

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

По думите ѝ сравненията с цялата страна могат да дадат непълна картина, защото включват и малките населени места. В големите градове динамиката е различна. София и Бургас например са на нива, близки до 2023 г. — година, която беше силна за пазара на жилища.

Именно големите градове остават най-показателни за реалната активност. Те привличат вътрешна миграция, концентрират повече работни места и по-високи доходи, а това пряко влияе върху търсенето на жилища.

Пазарът обаче вече не е същият като в периода на най-силната еуфория. Според компанията отливът на част от купувачите е започнал още през 2025 г. Най-видимо са се отдръпнали хората, които нямат достатъчно спестени средства за самоучастие при покупка.

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Въпреки това ипотечният кредит остава важен двигател на сделките. По данни на „Адрес“ около 60% от покупките през последните три месеца са реализирани с ипотечен кредит, а в София делът им достига 70%.

Най-активни в момента са купувачите, които търсят жилище за собствено ползване. На пазара остават и хората, които купуват имот с цел отдаване под наем, както и купувачи със свободни спестени средства.

Промяна има и при поведението на продавачите. Отстъпките, които доскоро почти нямаха роля, вече се превръщат във фактор при сделките. Около 54% от продавачите през последните шест месеца са направили компромис с цената, но обикновено той е в рамките на 2 до 10% от първоначалната офертна стойност.

По-големите отстъпки най-често се появяват при имоти с надценени оферти. Според Тенекеджиева компромис от около 10% се прави основно когато първоначалната цена е била формирана под влияние на еуфорията от предходните години, а не според реалното търсене.

Търсенето между двустайни и тристайни жилища остава сравнително балансирано. От началото на годината разпределението между двата типа имоти е приблизително 50 на 50, като засега няма ясен превес в полза на единия сегмент.

На пазара на наеми картината е различна. Според компанията наемателите вече търсят по-ниски нива спрямо миналата година. Причината е в по-високите ежедневни разходи, които карат домакинствата да оптимизират бюджета си, включително чрез по-нисък наем.

Очакванията на „Адрес“ са през следващите месеци пазарът да остане стабилен. Купувачите ще продължат да търсят жилище, но вече ще бъдат по-внимателни към цената и по-склонни да преговарят.