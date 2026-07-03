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По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

Дълга колкото самолет и тежка колкото кола, праисторическата чудовищна змия е поглъщала цели крокодили

3 юли 2026, 17:09
По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Д окато светът измисля приказки за динозаврите, в миналото са изпълзявали змии, по-големи и по-свирепи. От всички влечуги, които плашат хората, змиите винаги са били начело в класацията. Не само заради своите способности, но и поради своя размер, сила и, да, тишина. Животното, което може да те убие на място само с едно изсъскване, неизбежно кара всеки да направи крачка назад. Но докато хората се тревожат и чудят за днешните змии, знанието за техните предци е жизненоважно, за да им напомни, че змиите не са нещо, към което да се подхожда с лека ръка. Змия с тегло 1100 кг, дълга колкото малък самолет, някога е била мегахищникът на амазонската гора, властващ над всички в дъждовните гори на Южна Америка. Известен като Титанобоа (Titanoboa), този праисторически змей се е простирал на близо 13,7 м от главата до опашката и е тежал близо 1,1 тона. Самият му размер и тегло са му позволявали да смазва крокодили и гигантски риби със строшаваща костите сила, което го е правело върховния хищник в джунглата. Макар че историята може да звучи като научнофантастичен филм на ужасите, този пълзящ гигант е бил съвсем реален.

Източник: iStock

Титанобоа: Царят на джунглата

Дълга колкото малък самолет и тежка колкото малка кола, за Титанобоа се твърди, че е управлявала тропическите екосистеми само 6 милиона години след изчезването на огнения Тиранозавър рекс, според откритие, публикувано в списание Nature.

Частични скелети от гигантската змия, подобна на боа удушвач и наречена Titanoboa cerrejonensis, бяха откривени в Колумбия от международен екип от учени. Сега те се съхраняват в Музея по естествена история във Флорида, доказвайки съществуването на ужасяващия гигант. Въз основа на диаметъра на вкаменените прешлени се оценява, че змията е била дълга около 13 метра. Тя е тежала приблизително 1,25 тона и е живяла през епохата на палеоцена – 10-милионен период, непосредствено следващ изчезването на динозаврите. „Наистина огромните змии наистина разпалват въображението на хората, но реалността е надминала фантазиите на Холивуд“, каза Блок, който ръководи експедицията съвместно с Карлос Харамило, палеоботаник от Смитсониънския институт за тропически изследвания в Панама.

Източник: iStock

Тежка форма

Гигантските размери на змията са знак, че температурите по екватора някога са били много по-високи. Размерът на змиите и другите студенокръвни животни е ограничен от температурата на околната среда там, където живеят. Когато става въпрос за студенокръвни животни, големите са в тропиците, където е най-горещо, и стават по-малки, колкото по-далеч се придвижвате от екватора. Въпреки това, поради размера на Титанобоа, учените успяха да изчислят, че средната годишна температура в екваториална Южна Америка преди около 60 милиона години е била около 33 градуса, което е с около 10 градуса по-топло от днес. Що се отнася до нейния размер, тя е била средно 12 метра, което е с една трета по-голямо от зелената анаконда – най-голямата змия, която съществува днес.

Здравословна диета

Според учените Титанобоа е процъфтявала заедно с други огромни видове като 4-метрови крокодили и 2,4-метрови костенурки. Твърде тежка, за да живее по дърветата за разлика от днешните си съвременници, тя е обитавала земята. Живеейки близо до водата и бидейки неактивна през по-голямата част от времето поради размера си, тя е чакала търпеливо, за да се нахвърли върху произволен брой от тези костенурки и крокодили, които са ставали жертва на нейната притискаща сила или мощна захапка. „Тя ги е поглъщала цели и ги е храносмилала с месеци, хранейки се три до четири пъти годишно“, каза Карлос Харамило, палеонтолог в Смитсониънския институт за тропически изследвания. Изкопани са и огромни костенурки със счупени черупки, което вероятно е резултат от костенурки, които са били нападнати от гигантското създание, но по някакъв начин са оцелели.

Един за рекордите

Змия, толкова тежка и дълга като Титанобоа, е идеална за холивудски научнофантастични блокбъстъри. Нейният огромен размер, стил на лов и строшаваща костите сила я правят перфектния антигерой. Въпреки това, в рамките на джунглата и за учените тя би била героят. Звездата на филма, която е била истинска и силна. Откриването на Титанобоа не само обогатява историята, но служи и като смразяващо напомняне, че миналото на Земята е изпълнено с очарователни създания, които избягват от фикцията и ума. То улавя шокиращото и вдъхновяващо разнообразие и история на праисторическия живот. Докато учените все още не са сигурни защо Титанобоа е изчезнала, те предполагат, че причината може да е била естествената еволюция. Тъй като светът се е охладил, видовете са станали по-малки и са направили път за малките змии, които сега наричат Амазония свой дом. Засега тя служи като прозорец към климатичната история на Земята и ужасяващите природни чудовища, напомняйки на всички, че природата е способна на създания, които дори съвременният ум не може да си представи.

Източник: TOI    
Титанобоа праисторическа змия гигантска змия Палеоцен Южна Америка
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