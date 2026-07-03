„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Т ийнейджърка от Минесота е изправена пред обвинения в убийство във връзка със смъртта на майка си миналата седмица.

43-годишната Джорджина Лий Мънк беше намерена мъртва в жилище в Мейпълууд, Минесота, в петък, 26 юни, по време на проверка на състоянието ѝ, според информация от местната полиция, цитирана от KSTP, KARE 11 и FOX 9.

Тийнейджърката, чието име не се съобщава, скоро след това е била идентифицирана като заподозряна, съобщава полицията, според медиите, и е била задържана малко по-късно.

Разследването е започнало, когато тийнейджърката влязла в своя център за дневно лечение и се предполага, че е поискала да бъде извършена проверка на състоянието на майка ѝ, „защото изпитвала разкаяние“, според наказателната жалба, съобщават KSTP и Twin Cities Pioneer Press.

Служителите, отзовали се на адреса, открили тялото на жената; тя е била жестоко пребита, съобщава полицията, според медиите.

Съсед се предполага, че е казал на полицията, че наскоро Мънк е взела телефона на момичето, съобщава KARE 11.

Според документите по обвинението и наказателната жалба, цитирани от KSTP, KARE 11 и Twin Cities Pioneer Press, тийнейджърката също така се предполага, че е попитала полицията: „Престъпник ли съм, след като съм убила само един човек?“.

Хора, които са познавали Мънк и дъщеря ѝ, се предполага, че са съобщили, че двете често са имали конфликти, според медиите.

Тийнейджърката се предполага, че е казала на разследващите: „Не беше просто ярост, просто не можех да издържам повече. Не можех да чакам още една година на всички критики и всички манипулации, на менталния и емоционалния тормоз. Просто не можех, беше твърде много“, съобщава Twin Cities Pioneer Press.

Тя е обвинена в убийство от втора степен, според съдебните регистри, цитирани от KSTP, KARE 11, FOX 9 и Twin Cities Pioneer Press.

Към момента не е ясно дали тийнейджърката е признала вина или дали има адвокат, който да я представлява.