Свят

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Пред разследващите в Минесота непълнолетната признала, че не е можела да издържи на емоционалния тормоз и критиките

3 юли 2026, 14:56
„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон
Източник: iStock

Т ийнейджърка от Минесота е изправена пред обвинения в убийство във връзка със смъртта на майка си миналата седмица.

43-годишната Джорджина Лий Мънк беше намерена мъртва в жилище в Мейпълууд, Минесота, в петък, 26 юни, по време на проверка на състоянието ѝ, според информация от местната полиция, цитирана от KSTP, KARE 11 и FOX 9.

Тийнейджърката, чието име не се съобщава, скоро след това е била идентифицирана като заподозряна, съобщава полицията, според медиите, и е била задържана малко по-късно.

Разследването е започнало, когато тийнейджърката влязла в своя център за дневно лечение и се предполага, че е поискала да бъде извършена проверка на състоянието на майка ѝ, „защото изпитвала разкаяние“, според наказателната жалба, съобщават KSTP и Twin Cities Pioneer Press.

Служителите, отзовали се на адреса, открили тялото на жената; тя е била жестоко пребита, съобщава полицията, според медиите.

Съсед се предполага, че е казал на полицията, че наскоро Мънк е взела телефона на момичето, съобщава KARE 11.

Според документите по обвинението и наказателната жалба, цитирани от KSTP, KARE 11 и Twin Cities Pioneer Press, тийнейджърката също така се предполага, че е попитала полицията: „Престъпник ли съм, след като съм убила само един човек?“.

Хора, които са познавали Мънк и дъщеря ѝ, се предполага, че са съобщили, че двете често са имали конфликти, според медиите.

Тийнейджърката се предполага, че е казала на разследващите: „Не беше просто ярост, просто не можех да издържам повече. Не можех да чакам още една година на всички критики и всички манипулации, на менталния и емоционалния тормоз. Просто не можех, беше твърде много“, съобщава Twin Cities Pioneer Press.

Тя е обвинена в убийство от втора степен, според съдебните регистри, цитирани от KSTP, KARE 11, FOX 9 и Twin Cities Pioneer Press.

Към момента не е ясно дали тийнейджърката е признала вина или дали има адвокат, който да я представлява.

Източник: People    
убийство тийнейджърка майкоубийство семеен конфликт Минесота
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 18 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 18 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 17 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

България Преди 55 минути

Нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Стоянов отговори на Демерджиев: Санкциите по &bdquo;Магнитски&ldquo; са неприложими в България</p>

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

България Преди 1 час

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов

Снимката е архивна: MV Hondius се превърна в плаваща карантинна зона под сянката на смъртоносния хантавирус

Взрив на норовирус на круизен кораб от Калифорния: Над 100 пътници се разболяха

Свят Преди 1 час

Екипажът на Ruby Princess изолира заразените и предприе масивна дезинфекция след завръщането си в Сан Франциско

<p>Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите &bdquo;Магнитски&ldquo;</p>

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

България Преди 2 часа

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

<p>Стоянов: Кой разреши да се ползва системата PNR за пътуванията на Пеевски?</p>

ДПС сезира прокуратурата заради разкритията на Демерджиев

България Преди 2 часа

От партията настояват за проверка на основанията за извършените справки, свързани с полетите на Делян Пеевски

крипто

Край на анонимността при криптосделките

Парите ни Преди 2 часа

Данъчните ще получават данни за търговията с криптовалути

Майкъл Рубин

Лукс в бяло: Иванка Тръмп, Джей Зи и София Вергара на Бялото парти на Майкъл Рубин

Любопитно Преди 2 часа

Милиардерът Майкъл Рубин събра световния елит на ултра-ексклузивното си „Бяло парти“ в Хамптънс. В имението му за 50 милиона долара се забавляваха Иванка Тръмп, Джей Зи, София Вергара и Майк Тайсън, а купонът продължи до малките часове на нощта

<p>КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова</p>

КС проверява данните за съвместното пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова

България Преди 3 часа

Това каза председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси

istock

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Парите ни Преди 3 часа

Промяната ще повиши част от социалните плащания и подкрепата за хората с увреждания

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

<p>Кипър поема разходите за връщането на телата на загиналите българчета&nbsp;</p>

Кипър поема разходите по транспортирането на телата на загиналите в кола българчета

Свят Преди 3 часа

Телата на двете момчета, починали след престой в заключен автомобил край Декелия, ще бъдат транспортирани до България за сметка на кипърската държава

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Свят Преди 3 часа

Очакват се рекордни фойерверки, мащабни прояви и засилени мерки за сигурност

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Свят Преди 4 часа

Поп звездата Крис Браун беше осъден от съда в Лос Анджелис да плати близо 13 милиона долара обезщетение на бившата си икономка. Жената беше брутално нахапана и остана осакатена за цял живот от огромната кавказка овчарка на певеца в дома му

<p>Жена пострада при скок с парашут край Ихтиман</p>

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

България Преди 4 часа

Очакват се резултати от разследването и експертиза

<p>Детайлът, който всички забелязаха:&nbsp;Какво крие новият самолет&nbsp;на Тръмп</p>

Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

Свят Преди 4 часа

Снимка от борда на дарения от Катар самолет разкри интериора, но фалшиви ли са кожените томове зад прессекретаря на Белия дом?

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Беше ярък и плащаше цената да бъде себе си: Артистите се сбогуваха с Йосиф Сърчаджиев

Edna.bg

От върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ до Космоса: Най-нестандартните предложения за брак в света

Edna.bg

Кунде и Ямал спорят кой е по-добър - Франция или Испания

Gong.bg

Берое се раздели с чужденец, свързван с Черно море

Gong.bg

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за почти 1 млн. евро. Представяла се за касиер на политическа партия

Nova.bg

Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ важат и в България

Nova.bg