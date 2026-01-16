Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

П ремиерът в оставка трябваше да отговаря и на актуални въпроси от депутатите в първия за 2026 г. блицконтрол. Заради неотложен ангажимент във Велико Търново обаче, Желязков не присъства в НС. Вместо него дойдоха заместниците му.

Основните въпроси бяха свързани с промяна в Изборния кодекс. От думите на вицепремиера в оставка Томислав Дончев стана ясно, че страната няма заделени пари за новите сканиращи машини, тъй като липсва актуален бюджет за 2026 г.

„След като управляващите са убедени, че след 60 дни ще гласуваме с новите устройства, има ли заделен бюджет за закупуването им”, запита Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Томислав Дончев обясни, че „както е записано в Изборния кодекс, ролята на Министерския съвет е да осигурява логистична подкрепа за изборите, а господарят на изборния процес е ЦИК”.

И отговори на Йорданова, че държавата няма заделен бюджет, а „доразходните тавани от предишната година – 1/12, като в този смисъл това не е бюджет и там няма заделени инвестиционни разходи”, предаде NOVA.

Йорданова заяви, че „това, което се готви, не е защита на изборните права, а пълен саботаж на изборния процес”.

От своя страна Дончев коментира, че счита за „деградация на политическите нрави, когато партиите се делят на такива, които искат гласуване на хартия, гласуване с машина или гласуване с друг тип машина”.

От „ДПС-Ново начало” повдигнаха и темата за кризата с боклука в София.

„Имате ли разработен сценарий за възстановяване на чистотата на околната среда и опазване на общественото здраве, в случай че кметът на Столичната община продължава да бездейства и да ни рисува розови картинки”, запита Станислав Атанасов.

Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов обясни: „Още на 10 декември са изготвени няколко официални писма до кмета. На 14 януари беше съставен и първият акт за установяване на административно нарушение на Васил Терзиев и е направено ново предписание, засягащо редовното сметосъбиране. На 20 януари изтича и второто предписание. След това ще бъде насочен нов здравен контрол”.