Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на МС е да осигури логистична подкрепа за изборите

Обновена преди 1 час / 16 януари 2026, 09:52
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района
Екоинспекцията спря работата на

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода"

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок
Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат
Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

П ремиерът в оставка трябваше да отговаря и на актуални въпроси от депутатите в първия за 2026 г. блицконтрол. Заради неотложен ангажимент във Велико Търново обаче, Желязков не присъства в НС. Вместо него дойдоха заместниците му.

Основните въпроси бяха свързани с промяна в Изборния кодекс. От думите на вицепремиера в оставка Томислав Дончев стана ясно, че страната няма заделени пари за новите сканиращи машини, тъй като липсва актуален бюджет за 2026 г.

„След като управляващите са убедени, че след 60 дни ще гласуваме с новите устройства, има ли заделен бюджет за закупуването им”, запита Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Томислав Дончев обясни, че „както е записано в Изборния кодекс, ролята на Министерския съвет е да осигурява логистична подкрепа за изборите, а господарят на изборния процес е ЦИК”.

И отговори на Йорданова, че държавата няма заделен бюджет, а „доразходните тавани от предишната година – 1/12, като в този смисъл това не е бюджет и там няма заделени инвестиционни разходи”, предаде NOVA.

Йорданова заяви, че „това, което се готви, не е защита на изборните права, а пълен саботаж на изборния процес”.

От своя страна Дончев коментира, че счита за „деградация на политическите нрави, когато партиите се делят на такива, които искат гласуване на хартия, гласуване с машина или гласуване с друг тип машина”.

От „ДПС-Ново начало” повдигнаха и темата за кризата с боклука в София.

„Имате ли разработен сценарий за възстановяване на чистотата на околната среда и опазване на общественото здраве, в случай че кметът на Столичната община продължава да бездейства и да ни рисува розови картинки”, запита Станислав Атанасов.

Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов обясни: „Още на 10 декември са изготвени няколко официални писма до кмета. На 14 януари беше съставен и първият акт за установяване на административно нарушение на Васил Терзиев и е направено ново предписание, засягащо редовното сметосъбиране. На 20 януари изтича и второто предписание. След това ще бъде насочен нов здравен контрол”.

Източник: nova.bg    
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

<p>РЗИ състави акт срещу Терзиев заради криза с боклука</p>

РЗИ - София състави акт срещу Терзиев заради криза с боклука

България Преди 6 минути

От октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 36 минути

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Любопитно Преди 1 час

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън откри 2026 г. с първия си самостоятелен кралски ангажимент – тържествен прием за женския отбор по ръгби на Англия, победител на Световното първенство. Принцесата носеше червен костюм, символично свързан с прякора на отбора – Red Roses

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Любопитно Преди 1 час

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 1 час

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 1 час

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

<p>Петте зодии, родени да бъдат победители</p>

Петте зодии, родени да бъдат победители

Любопитно Преди 1 час

Хороскопите често говорят за силата на характера и специалните качества, но някои зодиакални знаци сякаш започват живота си с предимство

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Свят Преди 1 час

Руският президент продължава да настоява за радикална промяна на НАТО и запазва целите си отвъд териториални завоевания в Украйна, докато разпространява неверни твърдения за ръба на колапс на украинската отбрана, сочи анализът на ISW

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 1 час

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 2 часа

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 2 часа

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 2 часа

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

