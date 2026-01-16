Правната комисия гласува промени в Изборния кодекс

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

П равната комисия в парламента прие предложението на „Има такъв народ“ (ИТН) избирателните списъци да бъдат съставяни от общинските администрации по населените места въз основа на данните на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване на населението за броя на лицата, навършили 18 години в съответното населено място.

Депутатите от комисията обсъждат на второ четене общ законопроект за промени в Изборния кодекс.

Единствената промяна е на какво ще стъпим – на информацията в „Гражданска регистрация и административно обслужване“ или на базата на данните от последното преброяване, каза Николета Кузманова от ИТН. Целта е списъците да бъдат актуални, допълни тя.

Според Стою Стоев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) това противоречи както на националното, така и на международното законодателство и не може по този начин да се изчистят избирателните списъци.

Александър Рашев (ИТН) каза, че в преходни и заключителни разпоредби ще предложат промяна в закона за статистиката

Не е добре да превръщаме базата данни на НСИ в изборна статистика, коментира Божидар Божанов (ПП-ДБ).

Не бе прието предложението на „БСП-Обединена левица“ за въвеждане на т.нар. активна регистрация. То предвиждаше избирателните списъци да се съставят по постоянен адрес на българските граждани, гласували на последните избори, включително и на тези, гласували по настоящ адрес или с удостоверение за гласуване на друго място, както и на гражданите, подали заявление по съответния образец.

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Комисията продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс.

Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот.

След два часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства, съобщава NOVA.

Протест за машинен вот в центъра на София

Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори или ще бъдат отложени във времето.

В пленарната зала обаче стана ясно, че не могат да се предвидят средства за закупуването на такива устройства, защото е в сила удължителен бюджет, предаде NOVA.