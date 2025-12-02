Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

"Предсрочните избори са единственият път напред", заяви президентът Румен Радев в извънредно обръщение към нацията, като подчерта, че вчера: "хиляди в столицата и големите градове скандираха "оставка".

"Уважаеми сънародници, дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хилядите в столицата и големите градове скандираха "оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и опитите на нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите. Защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в свободна страна, грижата да осигуриш бъдеще за децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава", каза президентът.

"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие", посочи Радев и добави: "Твърденията, че това е бунт само на младите, омаловажават протеста, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им, срещу управление чрез пари, компромати и страх, срещу самодоволството на олигархията срещу безпринципната сглобка, която разделя обществото ни на два етажа - този на власт имащите, които са готови на всякакви кръвосмешения помежду си и този на излъганите избиратели".

"Българите надигнаха глас и казаха "не" на това, което прокуди над милион сънародници зад граница и ги раздели от семействата им", заяви Радев.

"Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичните процеси", посочи президентът.

"Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас срещу безчинствата на олигархията и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, учите, работите в родината и понасяте несгодите и несправедливостите на нашето българско битие. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България", призова държавният глава.

"Знаем от опит защо сме се събрали, знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста, ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва обединение и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана, оставката е неотложна. Предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем. Да живее България!", завърши обръщението си към нацията, президентът.