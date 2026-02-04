България

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар

Обновена преди 26 минути / 4 февруари 2026, 12:39
Н ови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери - за това сигнализираха зрители на NOVA. Този път те са от гинекологичен кабинет, който се намира в София. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на гинеколога д-р Венелин Иванов. На тях се виждат жени, заснети по време на прегледи. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета.

По думите на д-р Иванов той не е знаел за записите. „От вас разбрахме. Това не е скрита камера, това си е охранителна лицензирана камера, поставена в кабинета, защото в кабинета има скъпа апаратура”, коментира той и допълни, че още при поставянето на камерата е зададена автоматична настройка за запис в извънработно време – след 8 вечерта.

Той обясни, че камерата е поставена от лицензирана фирма, като е монтирана така, че да се вижда апаратурата. Гинекологът коментира още, че идеята на камерата не е била да се снимат пациенти, а изтеклите кадри са въпрос на хакерска атака.

„Никога не ме е притеснявала, ние също се преглеждаме при тези лекари. Никога не се е случвало да има индикация, че камерата снима или че има някакъв запис по време на самия преглед”, каза Йоана Йончева, която е акушер и пациент в гинекологичния кабинет.

Софийската районна прокуратура се самосезира и образува досъдебно производство по случая.

По разпореждане на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов беше извършена и незабавна проверка от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), която установила наличие на камера в лекарския кабинет. Събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Министерството на здравеопазването призова пациентите при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи, да сигнализират незабавно.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.

Случаите на незаконно заснети интимни процедури и разпространението им в интернет пространството не са прецедент в България. Преди настоящото разкритие за записи от гинекологичен кабинет в София, обществеността беше потресена от сходни практики в салони за красота в различни градове.

През 2023 година десетки жени от Казанлък бяха шокирани да открият свои снимки от козметичен салон, заснети без тяхно знание и разпространени в порносайтове. Собственичката на студиото в Казанлък, макар и отричаща умишлено поставяне на камери, потвърди наличието на "нерегламентирана камера", отстранена след откриването ѝ. Тогава беше иницииран одит от външна фирма, специализирана в сигурността, за установяване произхода на въпросните снимки.

В края на 2024 и началото на 2026 г., в Бургас се разрази мащабен скандал, след като жена разпозна своето голо тяло във видео, публикувано в сайт с порнографско съдържание, заснето по време на козметична процедура. Записите, направени със скрита видеокамера без знанието на жертвите, бързо станаха достояние на хиляди хора. Този случай не беше изолиран; последва разкритието, че подобни записи са правени и във втори салон за лазерна епилация в Бургас, като броят на потърпевшите жени достигна близо 100, включително малолетни и непълнолетни момичета.

Бургаската районна прокуратура и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) незабавно започнаха разследване. Образувано беше досъдебно производство за разпространение на порнографски материали. Прокуратурата прие, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание, което значително увеличава предвидените санкции. В рамките на разследването бяха предприети действия за търсене на съдействие от международни партньори като Интерпол и ФБР с цел ограничаване на разпространението на кадрите.

Законът за защита на личните данни и Наказателният кодекс ясно регламентират, че създаването и разпространението на видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е престъпление, като изискват администраторът на лични данни да е вписан в специален регистър, а камерите да са видими и обозначени. При доказване на вина, наказанието може да достигне от три до шест години лишаване от свобода и глоба до десет хиляди лева, като при заснемане на лица под 16 години отговорността е още по-голяма.

Тези предходни случаи от Казанлък и Бургас очертават повтарящ се модел на нарушения на личното пространство и злоупотреба с данни в интимни за клиентите среди, които водят до унижение и дълбоко психологическо въздействие. Официалните институции реагираха със стартиране на разследвания и прилагане на законови мерки, но появата на нови видеа от гинекологичен кабинет подчертава постоянната необходимост от засилен контрол и защита на гражданите.

Източник: Nova.bg    
