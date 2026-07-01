Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Т ир с българска регистрация е изпуснал десен завой около 7:00 ч. тази сутрин на шосето Монтана – Криводол – Враца и се е врязал в къща в село Липен, община Монтана. При инцидента няма пострадали хора, нанесени са материални щети, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В момента на място се правят огледи от полицейски екипи, на водача е съставен акт по Закона за движение по пътищата, образувано е бързо полицейско производство.

Къщата, в която се е ударил тежкотоварният камион, е необитаема. Едната ѝ стена е почти напълно разрушена, както и част от покрива. Размерът на щетите се уточнява.

Пътят Монтана – Криводол – Враца, който е алтернативен на главния път Е-79 в участъка между двата областни града и в момента се използва интензивно заради ремонта на Е-79, не е затворен, тъй като при инцидента камионът е излязъл извън шосето и не пречи на движението на другите автомобили по него, посочиха от полицейската дирекция в Монтана.

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Анатомия на една предизвестена трагедия: За мантинелите и катастрофите в България

Темата за мантинелите е гореща през последните дни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ с жертви, сред които и деца, както и след политическите обвинения между министър Иван Демержиев и представители на ГЕРБ и лидера им Бойко Борисов, свързани с фирми за пътна поддръжка и мантинели.

Припомняме, че пътният инцидент стана в сряда (24 юни) на АМ „Тракия“, в района на с. Зимница, област Ямбол.

Подробности от разследването предоставиха пред медиите прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол, който е наблюдаващ по досъдебното производство и старши комисар Добрин Димитров - директор на ОД на МВР-Ямбол.

Камионът, който в момента на удара не е превозвал товар, е собственост на Е.Д.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който не са установени технически проблеми по камиона, нито спукана гума. Няма данни и обвиняемият да е заспал зад волана.

Назначена беше и тройна автотехническа експертиза, която с точност ще изясни механизма и причините довели до тежкия пътен инцидент.

По-късно беше назначена и експертиза, която взе отношение дали поставените на магистралата мантинели отговарят на стандартите, кога и как са били поставени. Обект на изследване беше и дали гумите на камиона не са били износени.

Мъжът, причинил катастрофата има 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата.

Основният въпрос, който цялото общество си задава днес, е: Защо ограничителната система не успя да спре камиона и да предотврати челния сблъсък?

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Нормативи на хартия: Какво казва законът?

Проектирането, изграждането и поддръжката на ограничителните системи за пътища (ОСП) у нас се регулират от строги държавни наредби. Основният документ е Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, както и специфичните технически изисквания на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), базирани на европейския стандарт БДС EN 1317.

Детайлните законови разпоредби и изисквания за сертифициране на пътните съоръжения могат да бъдат разгледани директно в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Според тези нормативи мантинелите се делят на различни класове на степен на задържане:

Нисък клас (напр. N1, N2): Проектирани да издържат удар от леки автомобили (до 1500 кг).

Висок и много висок клас (напр. H1, H2, H4b): Създадени да задържат тежкотоварни превозни средства, автобуси и Тир-ове с тегло съответно от 13, 20 и дори 38 тона.

Въпреки наличието на европейски стандарти, реалността по българските магистрали е съвсем различна.

След трагедията на „Тракия“: Проверяват дали мантинелите са отговаряли на стандартите

Казусът „Тракия“: Мантинели по стандарт от миналия век

След инцидента на магистралата стана ясно, че прегазената ограничителна система е от възможно най-ниския клас. Пред NOVA инж. Мирослава Грозкова, изпълнителен директор на фирмата производител „Юпитер 05“ АД, направи стряскащо признание:

„В случая ограничителната система, поставена в участъка на „Тракия” край Зимница, е от много нисък клас. Тя задържа само автомобили с тегло до 1500 кг. Самата система е изпълнявана през 2012-2013 г. и тогава е отговаряла на нормативните изисквания“.

Mакар през 2024 г. да е приета нова, много по-строга наредба за пътната безопасност, старите мантинели масово не са подменени. Причината е законова вратичка – срокът за привеждане на съществуващите пътища към новия стандарт е цели 10 години, което означава, че опасните участъци могат да останат неремонтирани чак до 2034 година.

Автомобилният състезател и бивш министър Димитър Илиев коментира ситуацията остро в националния ефир: „Ние нямаме обезопасителни системи. Нашите мантинели са декори за филм. Плащаме едни от най-скъпите магистрали в Европа, а получаваме фасадно качество“.

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Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

В началото на тази седмица Иван Демерджиев съобщи, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели.

Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Вече връзките могат да се изяснят и подробно, но нека се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли. Аз съм го правил винаги и пак ще го правя, каза министърът на вътрешните работи.

"Връзката на Борисов с тези фирми е косвена, но много добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират между различните обществени поръчки през различните периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до печелена на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което в Гърция, например, може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. Ясно е кой може да влияе на този процес", обясни министърът.

Цените, на които са доставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, съвсем не говоря за последната такава, отбеляза Демерджиев.

Много подробно трябва да се провери както качеството на мантинелите, така и начина на поставянето им, това ще бъде направено. Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура, за да може да сме убедени, че дори да се стигне до пътен инцидент последствията няма да бъдат тези, които виждаме днес, каза още той.

По думите му е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине безпрепятствено през тях и то два пъти през последната седмица.

Попитан дали ще има арести, той отговори: "Аз искам да видя не толкова арести. Разбирам, че хората очакват арести, когато има предпоставки, ще има и арести. Аз искам да видя повдигнати обвинения и осъдителни присъди и ще се боря за това".

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Отговорът от ГЕРБ не закъсня и звучеше така:

ГЕРБ ще осъди Демерджиев заради обвиненията, че Борисов има връзка с фирмите за мантинели.

Това стана ясно по време на извънреден брифинг на ГЕРБ, на които говориха Тома Биков и Николай Нанков.

"Като вътрешен министър Демерджиев трябва да говори с факти. Той мълчи по много теми като "Петрохан“ и "Боташ“, а ако ще работи с предположения, е добре да работи и по тези въпроси", заяви Тома Биков.

"След Борисов България е имала около 10 министър-председатели, които са подписвали договори със същите фирми. Нека Демерджиев да провери всички тях", каза още Биков.

По думите му и министри на Румен Радев са подписвали договори с тези фирми.