„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

Ф утболната общност и ПФК „Славия“ изпратиха в последния му път малкия Мишо от Детско-юношеската школа на „белите“ и неговия баща Иван. На траурната церемония, състояла се в обредния дом „Мира“ на Централните софийски гробища, присъстваха президентът на клуба Венцеслав Стефанов, цялото ръководство, футболистите от първия отбор, както и десетки опечалени близки и приятели.

Източник: БГНЕС

Семейството беше сполетяно от ужасяваща трагедия в сряда, когато тежък камион повлече мантинелите на автомагистрала „Тракия“, навлезе в насрещното платно и почете в движение лекия им автомобил. При жестокия сблъсък на място загива още един млад талант от школата на „белите“ – Боби, чието погребение по настояване на родителите му ще се проведе в тесен семеен кръг.

Треньорът на момчетата Иван Терзийски и неговата съпруга, които също са пътували в колата, оцеляха по чудо и остават настанени за лечение под наблюдение в ямболската болница.

Във връзка с черната хроника и загубата на трима души, ръководството на най-стария столичен клуб предприе радикални и безсрочни мерки за сигурност. Със специална заповед на клубния бос Венцеслав Стефанов, публикувана на официалния сайт на „белите“, изцяло се преустановява участието на абсолютно всички възрастови формации в спортни лагери и турнири на територията на страната.

„Заповядвам да се прекратят участията в лагери и турнири на национално ниво на отборите на ПФК Славия във всички възрастови групи без изрично мое нареждане и разрешение. Отсега нататък пътуванията на отборите на клуба да се извършват само с лицензирани превозни средства“, гласи официалното разпореждане на Стефанов.

От лагера на „белите“ допълват, че към момента няма фиксиран срок за падане на рестрикциите, тъй като в тези тежки дни цялото внимание и ресурс на клуба са мобилизирани в подкрепа на почернените семейства и отдаване на заслужена почит към паметта на загиналите деца и родител.