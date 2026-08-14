Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

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О т "Локхийд Мартин" информираха българската страна, че доставката на следващите осем самолета F-16 Block 70 може да се забави до второто тримесечие на 2030 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е обсъдил с представители на "Локхийд Мартин" изпълнението на договора за вторите осем самолета F-16. По време на разговорите изпълнителят е информирал за възникнали затруднения в производствения процес, които ще доведат до забавяне на доставката им в България до второ тримесечие на 2030 г. От американска страна са уточнили, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното им получаване.

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"За българската страна е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за държавата. Очакваме уверения, че забавянето няма да се отрази върху крайната цена на договора, както и конкретни действия за съкращаване на закъсненията", е заявил министър Стоянов.

По отношение на оставащите дейности по договора за първите осем F-16 Block 70, министър Димитър Стоянов е обяснил, че целта е още през следващата година те да бъдат включени в бойното дежурство.

"За мен като министър е важно да виждам F-16 да лети в българското небе, да разполагаме с необходимите резервни части и компоненти за поддръжка на самолетите, както и с достатъчно, подготвени пилоти", е казал министърът. В тази връзка той е поставил въпроса за разширяване на възможностите за подготовка на български пилоти в центрове за обучение на F-16, както и за своевременното осигуряване на резервни части и компоненти, необходими за поддръжката и експлоатацията на самолетите.

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Министър Стоянов е напомнил, че българската страна е изпратила запитване до САЩ за самолети F-16 втора употреба, които да подпомогнат поддържането на необходимите способности на българските ВВС.

"Този въпрос сега придобива още по-голямо значение и се надяваме да получим необходимата подкрепа", е добавил Стоянов.

В срещата, която се е провела в Министерството на отбраната, са участвали и временно управляващият Посолството на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и подп. Омар Кавалие, началник на Военната група на САЩ в България.