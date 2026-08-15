Пожар пламна в столичен квартал

П ожар избухна в столичния квартал „Младост 2“. На кадри, изпратени до NOVA, се вижда, че пламъците са в непосредствена близост до жилищни сгради.

На място работи един екип на пожарната, който бързо овладя пламъците. Сигналът е подаден в 14:08 ч. Запалило се е нерегламентирано сметище, а в района има само леко задимяване.

Няма пострадали хора.

Какво е пожар

Пожар е неконтролируем процес на горене, който причинява материални щети и представлява заплаха за живота и здравето на хората и животните. За разлика от контролирания огън, използван от човека за отопление, готвене или промишлени цели, пожарът се характеризира със способността си за бързо и стихийно разпространение. В основата на всеки пожар стои химическа реакция на окисление, за която са необходими три основни компонента, известни като „пожарен триъгълник“: горим материал (гориво), окислител (най-често кислород от въздуха) и източник на запалване (топлина). Премахването на който и да е от тези три елемента води до потушаване на огъня.

Пожарите се класифицират по няколко критерия. Според мястото на възникване те биват горски, полски, торфени, подземни, сградни и промишлени. По-важна за целите на пожарогасенето е класификацията според вида на горящия материал. Според европейския стандарт пожарите се делят на класове: Клас А – пожари на твърди органични материали (дърво, хартия, текстил); Клас B – на течни или втечняващи се вещества (бензин, масла, бои); Клас C – на газове (метан, пропан-бутан); Клас D – на горящи метали (магнезий, алуминий); и Клас F – на мазнини за готвене в кухненски уреди. Всеки клас изисква специфични методи и средства за гасене.

Причините за възникване на пожар могат да бъдат естествени (мълнии, вулканична дейност) или антропогенни. Човешката дейност е най-честият причинител, като пожари възникват поради небрежност, технически неизправности в електрически или отоплителни инсталации, или умишлени действия (палежи). Последиците от пожарите са опустошителни – те водят до огромни икономически загуби, унищожаване на сгради и инфраструктура, унищожаване на екосистеми и загуба на биоразнообразие. За хората най-голямата опасност е не само прякото изгаряне, но и задушаването от токсичните газове, отделяни при горенето.

Борбата с пожарите е дейност с дълга история, еволюирала от доброволчески групи до създаването на професионални противопожарни служби. Съвременното пожарогасене използва сложна техника, включително пожарни автомобили, самолети, специализирано оборудване и защитно облекло. Ключова роля обаче играе превенцията. Противопожарната безопасност включва комплекс от мерки като спазване на строителни норми, инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, редовни инспекции на рискови обекти и образоване на населението. Разработването на евакуационни планове и познаването на основните правила за действие при пожар са от решаващо значение за спасяването на човешки живот.