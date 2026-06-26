Изписаха от болница треньора, пострадал при катастрофата на АМ Тракия“

Т реньорът на децата, загинали в жестоката катастрофа на „Тракия”, е изписан от болница. Това съобщава NOVA , позовавайки се на свои източници.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

Иван Терзийски също пострада, след като тир помете колата, в която пътувал. При инцидента край село Зимница на място загинаха две 9-годишни момчета, футболисти от академията на „Славия” и бащата на едното от тях.

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

49-годишната съпруга на Терзийски остава в тежко състояние и с опасност за живота. В четвъртък тя беше транспортирана с въздушна линейка от болницата в Ямбол до Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив. Пациентката е настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, която разполага с необходимото оборудване.