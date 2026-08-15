България

След полет от София: Задържаха 83-годишен италиански бос, избягал от домашен арест

Джанфранко Седа от Nuova Mala del Brenta напуснал старчески дом в Италия и заминал за България с автобус. Беглецът обаче бе закопчан на летището в Римини веднага след кацането си от София. Седа има криминално минало, свързано с нашата страна

15 август 2026, 16:08
След полет от София: Задържаха 83-годишен италиански бос, избягал от домашен арест
Източник: БТА

83-годишният италианец Джанфранко Седа, смятан от разследващите за представител на престъпната групировка Nuova Mala del Brenta, беше задържан в Италия непосредствено след завръщането си с полет от София. Той е бил издирван, след като напуснал мястото, където изтърпявал домашен арест, и заминал за България, съобщават италиански медии, съобщи NOVA.

Бягството на Седа приключило вечерта на 10 август на летище „Федерико Фелини“ в Римини. Гранични полицаи очаквали самолета, пристигащ от българската столица, и задържали 83-годишния мъж, докато слизал от него. 

Преди бягството Седа се намирал под домашен арест в резидентен център за възрастни хора в Адрия, провинция Ровиго. На 4 август той напуснал заведението и станал неоткриваем за властите. Според италианските медии впоследствие се качил на автобус, пътуващ към България.

Няколко дни по-късно разследващите установили, че Седа възнамерява да се върне в Италия. Пътуването му приключило в Римини, където бил задържан веднага след кацането на полета от София. Така издирването му продължило по-малко от седмица.

Италианските медии описват Седа като многократно осъждан и го свързват с Nuova Mala del Brenta - престъпна структура, възникнала след разпадането на историческата Mala del Brenta във Венето.

През 2022 г. той е осъден на осем години затвор по разследване за жесток обир на вила в Порденоне. Това не е и първото му бягство - през 2023 г. той отново е нарушил наложения му режим за задържане.

Според италиански медии архивни публикации за полицейска операция от 2004 г. посочват именно Джанфранко Седа като човек, пребивавал в София и заподозрян в снабдяване с хероин от България и други страни от Източна Европа за Италия. 

Източник: NOVA    
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