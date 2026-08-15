Зеленски потвърди: Украински ракети удариха предприятие на „Роскосмос“ и руска авиобаза

У крайна нанесе ракетни удари по обект на руската космическа агенция „Роскосмос“, военновъздушната база „Саваслейка“ в Нижегородска област и нефтопреработвателно съоръжение в Уст-Луга в Ленинградска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Днес имаме нови значителни резултати от нашите прецизни удари. В Самарска област на Русия беше ударено едно от ключовите предприятия на „Роскосмос“ – центърът „Прогрес“, който се занимаваше с производството на електроника. Бяха използвани ракети „Фламинго“. Разстоянието от нашата граница е около 900 километра“ написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.

Зеленски добави, че украинските „санкции с голям обсег“ са достигнали руското военно летището „Саваслейка“, където са разположени ракетни установки, използвани за атаки по градове и села в Украйна. „Това е на около 700 километра от Украйна. Потвърдихме също така, че сме нанесли необходимите щети на нефтопреработвателно съоръжение в град Уст-Луга. Разстоянието е над 800 километра от нашата граница“, отбеляза Зеленски.