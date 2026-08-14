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Колко пари имат водещите политици в България

Днес Сметната палата публикува годишните им декларации

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 16:32
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Президентът Илияна Йотова е декларирала две банкови сметки с общо 36 000 евро и още една с 60 000 лв., две кредитни карти с лимити, съответно 20 000 и 5000 евро за миналата година.

Тогава, като вицепрезидент, тя е получила трудови доходи в размер на 205 314 лв. Нейният съпруг пък е декларирал заплати от 113 986 лв.

Днес Сметната палата публикува годишните декларации за предходната 2025 г. за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е декларирала 2 апартамента, 1 къща, 3 гаража, 4 парцела, 1 склад, 1 автомобил. Тя е имала в банкови сметки 123 389 евро и е изплащала кола на лизинг, с оставащи 11 627 евро.

Настоящият премиер и лидер на „Прогресивна България” Румен Радев е декларирал покупка на „Шкода Октавия” за 8180 евро и банкова сметка за 281 756 евро в годишната си данъчна декларция. Освен това към края на миналата година той е имал лимит от 5000 евро по кредитна карта.

Декларираният трудов доход на Радев, който през миналата година заемаше поста президент на България, е 288 691 лв., а на съпругата му Десислава  - 25 745 лв.

Лидерът на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал три банкови сметки, съответно с 191 166 лв., 36 041 лв. и 503 901 лв. с източници трудови доходи и обезщетения за болнични и неизпозлван отпуск.

Освен това Борисов разполагал с налични средства в размер на 392 262 лв.

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Трудовите договори на лидера на ГЕРБ са възлезли на 178 976 лв. Освен това той е получил 39 800 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност на депутат, както и 61 838 от земеделска дейност.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е декларирал, че ползва под наем 4 къщи с дворове в София, една къща без дворно място, апартамент, ателие и гаражни клетки. Общата сума на платените от него наеми е била 455 922 лв.

Освен това той е ползвал под наем и автомобили „Бе Ем Ве”, „Ауди”, „Лендроувър”, „Мерцедес” и „Тойота”, за които е платил 151 200 лв.

Като налични средства Пеевски е декларирал 370 085 евро и 99 000 долара от дивиденти и продажби на акции, както и вземане от 17 494 839 лв. от дивидент като едноличен собственик на капитала на дружество.

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В банковите му сметки е имало 769 851 лв., 8989 евро и 6222 долара.

Вложенията на Пеевски възлизат на 42 485 лв. Трудовият му доход е бил в размер на 137 465 лв. А също така е получил 60 790 лв. от земеделска дейност.

Съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев е декларирал, че е придобил лек автомобил „Форд” за 6000 лв. през 2025 г. Като налични средства той и съпругата му са отчели съответно 20 000 лв. и 19 000 лв.

Мирчев е имал в банкова сметка 160 000 лв., а съпругата му – 50 000 лв., спестени от заплати.

Трудовият му доход като депутат е бил 124 737 лв. Съпругата му пък е получила трудови възнаграждения от 60 396 лв. Мирчев е взел и 3600 лв. от наем, както и 48 021 от земеделска дейност.

Другият съпредседател на „Да, България”, Божидар Божанов е декларирал 134 775 лв. трудови възнаграждения и 48 021 от земеделска дейност.

Лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев е декларирал, че е собственик на апартамент от 54 кв. метра в София, придобит през 2016 г. за 58 572 лв.

В банковата си сметка той е имал 40 700 лв. Но е дължал 73 555 лв, по договор за заем.

Трудовият му доход като депутат за 2025 г. е възлязъл на 142 366 лв.

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов е декларирал къща с двор, дарена му през 2025 г., с обща площ 280 кв. м. в село Константиново край Варна, както и къща с двор в Тюленово с обща площ 500 кв. метра, също придобита безвъзмездно.

Като налични средства той и съпругата му са декларирали съответно 500 лв. и 300 лв. от заплати.

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Освен това Костадинов е имал банкова сметка с 13 902 лв. а съпругата му, с 8412 лв.

Той е изплащал лизинг за автомобил за 34 852 лв. а съпругата му, за 5845 лв.

Доходите на Костадинов през 2025 г. като депутат са възлезли на 185 914 лв. Също така е получил 58 369 лв. от земеделие.

Редактор: Николай Киров
имуществени декларации политици
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