България

Спешна проверка на АМ „Струма“ след катастрофата край Мало Бучино

Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 11:08
Спешна проверка на АМ „Струма“ след катастрофата край Мало Бучино
Източник: Thinkstock/Guliver

С офийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Инцидентът стана на 26 юни около 13:30 ч. на автомагистрала „Струма“ при разклона за Мало Бучино. При него камион мина през мантинела и се удари в лека кола, като шофьорът на автомобила пострада леко.

В хода на разследването на катастрофата при Мало Бучино до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Наблюдаващият прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи.  

Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района.

Изискани са и договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и декларации за експлоатационни показатели на използваните ограничителни системи, както и протоколи за предходни катастрофи в същия участък от последните пет години. 

Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система.

Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно моторно превозно средство да бъде задържано или върнато в платното.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Константин Костов    
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