Сръбски автобус с 84 пътници катастрофира на АМ „Тракия“

Д вуетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала „Тракия“. При инцидента няма пострадали, предаде агенция БГНЕС.

Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Автобусът по все още неустановени причини е пробил предпазната ограда на магистралата и е излязъл в полето край пътя.

Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те са били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където са изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

В автобуса са пътували предимно млади хора. Те са се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ.

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.