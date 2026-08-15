Оставиха в ареста шофьора, превозвал наркотици с 4-месечното си дете в колата

С офийският градски съд (СГС) остави в ареста мъжа, задържан в района на парк "Гео Милев" в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, и с бебе на 4 месеца на задната седалка.

Съдът намери, че са налице основанията на чл. 63 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия, а именно, че е налице обосновано предположение от събраните доказателства по делото, че е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, и също така, че е налице реална опасност същият да извърши друго престъпление, каза пред журналисти прокурор Мария Стоянова. Работата по случая продължава. Дори и на този ранен етап са събрани множество доказателства, добави тя.

В съдебната зала, както и на разпита, моят подзащитен заяви, че това е инцидент и съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквото и да било незаконна дейност, каза адвокат Милен Дюлгеров, защитник на обвиняемия. По думите на адвоката, детето е било случайно в колата, защото е трябвало да го закара до баба му.

В съдебната зала адвокат Дюлгеров поиска съдът да не налага най-тежката мярка за неотклонение, защото обвиняемият е с чисто съдебно минало, няма криминални регистрации, има семейство и деца.

От своя страна, обвиняемият поиска да бъде освободен, за да се грижи за децата си. Имал и магазини. Обвиняемият заяви, че не е използвал детето си за прикритие и ще съдейства за изясняване на обективната истина.

Според съда няма опасност обвиняемият Юлиан Николов да се укрие от органите на досъдебното производство, доколкото има установена самоличност и адрес, но е налице опасност от извършване на друго престъпление.

Полицейските служители, спрели автомобила за проверка, усетили силна миризма на марихуана и предприели действия по претърсване, стана известно в съдебната зала. Намерени и иззети са различни по вид наркотични вещества с цел разпространение - кокаин, MDMA, коноп, амфетамин и метамфетамин. Според съда, обстоятелството, че на задната седалка е имало 4-месечно бебе, но това не е възпрепятствало обвиняемият да натовари наркотиците, свидетелства, че обвиняемият е със завишена степен на обществена опасност и адекватната мярка е "задържане под стража".

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок от днес. При подадена жалба, заседанието на съда е насрочено за 20 август в 10:00 часа.