България

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

20 януари 2026, 09:43
Ограничената

Ограничената "домова книга": Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет
Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката
След тежък побой в

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса
Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината

Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2
Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

С лед като пушил вейп и изпил пет енергийни напитки, 15-годишен ученик се озова в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора. Младежът е стабилизиран, но лекари посочват, че е имало сериозна опасност за живота му.

Пробата от вейпа, който е донесен в болницата от родителите на младежа, ще бъде изследвана.

"Комбинацията от вейп, енергийни напитки, други видове наркотици и алкохол е доста често срещана сред младежите. Употребата на тези вещества се наблюдава във възрастта 13–15 години. Вейповете са много актуални напоследък. За съжаление не знаем какъв точно е съставът на течността, която се сипва във вейпа", каза пред NOVA д-р Петра Раванбахш от реанимационното отделение на УМБАЛ "Професор доктор Стоян Киркович" в Стара Загора.

Тя обясни, че течността се нагрява, изпарява се и бива вдишвана. Няма стандарт при производителите, който да уточнява какви точно съставки може да включва това устройство за пушене. "Засичани са и тежки метали, арсен и други изключително вредни вещества в течността", подчерта медикът. 

По думите ѝ при вейповете, тъй като се вдишват изпаренията, се нанасят поражения върху белия дроб. Тя обясни, че при подобни случаи се следи дихателната функция, а именно кръвно-газовите анализи.

"За съжаление често има включване на марихуана във вейпа. Трябва да следим и за симптоми, свързани с интоксикация", заяви доктор Раванбахш.

Специалистът изтъкна, че в енергийните напитки също има доста интересни съставки.

"Тауринът е една от тях, кофеин, доста въглехидрати и захари. Те по-скоро повлияват сърдечната дейност и могат да доведат до тахикардии, повишена сърдечна честота и различни ритъмни нарушения. Не знаем дали сърцето е достатъчно здраво и как би ги понесло", предупреди тя. 

Но беше категорична, че хора, прекалили с енергийни напитки, в повечето случаи стигат до спешното отделение.

"Прави им се кардиограма, оценява се сърдечната им дейност и се включват системи. Стимулира се диурезата. Ако вкъщи родителите подозират прием на някакви вещества, могат да предизвикат повръщане. Но трябва да са сигурни, че детето е адекватно, кашля и преглъща нормално", посъветва тя. 

Източник: nova.bg    
вейп енергийни напитки интензивно отделение ученик Стара Загора
Последвайте ни

По темата

Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя във Финландия

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя във Финландия

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Тайният бункер под Белия дом - какво се строи под Източното крило

Тайният бункер под Белия дом - какво се строи под Източното крило

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 3 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 3 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да поддържам форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да поддържам форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 минути

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

България Преди 4 минути

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

България Преди 36 минути

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

Доналд Тръмп

Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

Свят Преди 47 минути

Американският президент заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Свят Преди 1 час

Вероятната причина - нови масирани руски удари в Украйна

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия на фона на напрежение за НАТО

Свят Преди 1 час

Самолетите "ще помогнат за различни отдавна планирани дейности", посочи в съобщение NORAD

<p>Тръмп: Не&nbsp;могат да защитят Гренландия</p>

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Свят Преди 1 час

Световните лидери се събират в Давос за традиционния Световен икономически форум

Датчани протестираха с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп (ВИДЕО)

Датчани протестираха с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Те са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за винтидж дрехи в Копенхаген

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Най-впечатляващо е било небето над северноевропейските страни

Верижна катастрофа в Мичиган заради снежна буря

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Свят Преди 1 час

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия

<p>Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията&nbsp;и още 10 депутати</p>

Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати

Свят Преди 2 часа

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

България Преди 2 часа

От АПИ предупреждават, че пътищата са проходими при зимни условия

Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети

Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети

Свят Преди 3 часа

На този фон Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили въвеждат нов аспект на противовъздушната отбрана

<p>Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно</p>

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Любопитно Преди 3 часа

Важно е да се отнасяте към мозъка си като към пенсионен фонд – колкото по-рано инвестирате, толкова по-добре се изплаща

Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения

Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения

Свят Преди 3 часа

Над 600 души персонал участват в ученията, а други от 10 държави, включително Германия и Франция, се присъединяват като наблюдатели

Как липсата на секс влияе на здравето според учените

Как липсата на секс влияе на здравето според учените

Любопитно Преди 3 часа

Безсексуалният живот често се смята за заплаха за здравето, особено за хормоните, сърцето и психичното здраве

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Бруклин Бекъм с разтърсващи разкрития: "Майка ми танцува неприлично с мен на сватбата, родителите ми ме контролираха цял живот"!

Edna.bg

Барселона преговаря за голям талант на Египет

Gong.bg

София се превръща в столица на европейския футбол

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg