Гергана Петрова обяви, че ще съди Иван Демерджиев заради публично разгласена информация

Гергана Петрова заяви, че ще съди Иван Демерджиев заради негови публични твърдения и посочи възможни основания като разгласяване на служебна или следствена тайна, злоупотреба с власт и клевета.

Тя твърди, че може да потърси и гражданска и институционална отговорност за неимуществени вреди, включително чрез иск по ЗОДОВ.

Петрова посочва и възможност за жалба до Европейския съд по правата на човека заради предполагаемо нарушаване на презумпцията за невиновност и завършва с категоричното: „Ще го съдя, разбира се“.

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана през годините по подозрение за тежко убийство

Задържаната в Струмяни Гергана Петрова заяви, че ще предприеме съдебни действия срещу Иван Демерджиев. В публикация във Facebook тя изброява няколко правни основания, за които според нея може да бъде търсена отговорност за действия спрямо нея, и посочва, че възнамерява да го съди.

Петрова посочва като първо предполагаемо нарушение разгласяването на служебна тайна по чл. 360 от Наказателния кодекс. Според изложеното от нея това се отнася до изнасяне от длъжностно лице на факти или оперативна информация, станали му известни по служба. Тя цитира и предвидените в закона наказания - лишаване от свобода до две години или пробация, както и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност. При настъпили немаловажни вредни последици, според посоченото в публикацията, наказанието може да бъде до три години лишаване от свобода. Като второ основание Петрова посочва разгласяване на следствена тайна - чл. 360 от НК във връзка с чл. 198 от НПК. По думите ѝ става дума за хипотеза, при която се изнасят данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващия прокурор. В публикацията е посочено и предполагаемо длъжностно престъпление или злоупотреба с власт по чл. 282 от НК. Петрова твърди, че такъв състав би бил налице, ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави облага за себе си или другиго или да причини вреда на гражданин. Тя посочва и предвидените в публикацията наказания при основния и квалифицирания състав. Като четвърто възможно нарушение Петрова определя клевета от длъжностно лице - по чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК. Според нея това би било приложимо, ако публично разгласено позорящо обстоятелство, включително внушение за съпричастност към убийство, не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано или преписката е прекратена. В публикацията се посочва, че при разпространение чрез средствата за масово осведомяване и извършване от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата е предвидена глоба от 5000 до 15 000 лева и обществено порицание. Петрова посочва и възможност за търсене на гражданска и институционална отговорност. Тя твърди, че засегнатото лице може да предяви иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за неимуществени вреди, сред които уронване на честта, стрес и здравословни проблеми, като според нея обезщетението се плаща от бюджета на съответното ведомство.

В публикацията е спомената и възможността за жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург заради твърдяно нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Европейската конвенция за правата на човека. Петрова посочва, че държавата системно бива осъждана да плаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. В края на публикацията е изписано името Любомир Андонов.

„Ще го съдя, разбира се“, заявява Гергана Петрова в края на публикацията.