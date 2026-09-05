Свят

Рим обяви „червена зона“ за сигурност около Колизеума

Това означава разполагане на допълнителни сили за сигурност с по-големи правомощия за защита както на жителите, така и на туристите, като властите обвиняват за неотдавнашните проблеми „уличната престъпност и търговията с дрога“, свързани с градската разруха. Въведена в края на август, зоната ще остане в сила до 24 декември

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 септември 2026, 14:35
Рим обяви „червена зона“ за сигурност около Колизеума
Колизеумът в Рим   
Източник: iStock/GettyImages

Д ревният Колизеум в Рим, където гладиаторите някога са били разкъсвани от диви животни за радост на ликуващата тълпа, никога не е бил асоцииран точно с безопасност. Дори в художествената литература героинята на Хенри Джеймс, Дейзи Милър, умира от малария, с която се заразява по време на лунна разходка до амфитеатъра.

Днес опасността има по-модерен облик. През юли група от около 50 младежи рани полицаи при нападение с използване на фойерверки. Властите твърдят, че инцидентът е част от тенденция за нарастваща престъпност в района на историческата забележителност.

В опит да обърнат тенденцията с проблемите със сигурността около Колизеума, римските власти обявиха района за „червена зона“, съобщава Си Ен Ен (CNN). Това означава разполагане на допълнителни сили за сигурност с по-големи правомощия за защита както на жителите, така и на туристите, като властите обвиняват за неотдавнашните проблеми „уличната престъпност и търговията с дрога“, свързани с градската разруха. Въведена в края на август, зоната ще остане в сила до 24 декември.

Допълнителни мерки за сигурност бяха въведени и в близост до основната железопътна гара в града „Термини“, базиликата „Свети Петър“ и базиликата „Санта Мария Маджоре“, която бележи ръст на посетителите, откакто папа Франциск беше погребан в гробница там през април 2025 г.

В новата червена зона ще има засилено денонощно присъствие на местната полиция, съвместно с военни части. Италианските военни вече охраняват оживените туристически атракции с бариери и временни контролно-пропускателни пунктове. Но въоръжените служители в камуфлажни дрехи и военните превозни средства очевидно не са се оказали достатъчно възпиращи за дребните престъпници.

„Мерките за сигурност тук са засилени, но току-що видях как бяха джебчийки обраха една жена. От хотела ни казаха да не идваме тук през нощта, затова избягваме района“, каза пред CNN във вторник следобед Джанел Тритон, американска туристка от Филаделфия, посещаваща Колизеума. Тя сподели, че крадецът вече е изчезнал, когато са били уведомени органите на реда. 

Влошаването на безопасността на една от най-престижните атракции в Рим се случва въпреки похарчените милиони долари за подобрение на инфраструктурата през последните години, инвестиции, за които служителите признават, че всъщност може и да подхранват престъпността.

„Сериозно извънредно положение за обществения ред“

Ламберто Джанини, който отговаря за сигурността в Рим, твърди, че новата метростанция при Колизеума, част от проект за 8,3 милиарда долара за разширяване на подземната мрежа на града, е един от факторите за нарастването на инцидентите.

Станцията, която отвори врати през декември 2025 г., включва многоетажен подземен музей с експонати, намерени по време на продължилите с години строителни работи по новата линия на метрото. Но Джанини казва, че тя се е превърнала и в канал за маргинализирани младежи, които се отправят към историческия център на Рим, за да плячкосват както посетителите, така и жителите, отиващи в района, след като туристите си тръгнат.

Указът за червената зона, издаден от Джанини, гласи, че съществуващите мерки за сигурност са се оказали недостатъчни за справяне със „сериозно извънредно положение за обществения ред“, което представлява „риск от сериозни щети“ за чувствителните зони. Той дава на служителите по сигурността по-големи правомощия да арестуват заподозрени нарушители или да им нареждат да напуснат района.

Говорител на префекта заяви пред CNN, че няма да има допълнителни коментари по темата, но през септември се очаква доклад, който да описва подробно какво въздействие е изиграла червената зона върху престъпността.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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