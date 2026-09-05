Баща отиде да защити сина си и беше пребит в парк в Монтана

М ъж на 43 години е приет за лечение в хирургично отделение на болницата в Монтана, след побой в парк „Слънчева градина“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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Сигналът е подаден на 3 септември вечерта на телефон 112 от 16-годишния син на пострадалия. Момчето съобщило, че в парка е бил нанесен побой на баща му. Малко по-късно 43-годишният мъж се явил в Районното управление, като по него имало видими следи от насилие.

Пред полицаите той разказал, че отишъл в парка по настояване на сина си, който бил тормозен от друго дете. На място мъжът изчакал бащата на другото дете, който дошъл заедно с още един мъж. Двамата му нанесли побой.

На пострадалия е оказана медицинска помощ, след което е приет за лечение. Според дежурния лекар той е със счупен нос, комоцио и съмнение за травма в лумбалната област, посочват още от полицията.

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По случая е образувано досъдебно производство. След извършени оперативно-издирвателни мероприятия са установени и задържани мъжете, съпричастни към деянието. Работата по случая продължава в Районно управление - Монтана.

В средата на август петгодишно момче беше транспортирано с медицински хеликоптер от болницата в Монтана за лечение в София, след като е било прието в тежко състояние след побой, припомня БТА. За случая беше задържан бащата на детето, а полицията образува досъдебно производство за престъпление в условията на домашно насилие.