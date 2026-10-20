България

Тежка катастрофа между автобус и камион в Пазарджишко, двама са загинали

Инцидентът е станал малко след разклона за село Говедаре

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 37 минути / 20 октомври 2026, 07:57
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Д вама души загинаха при тежка катастрофа между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик – Пловдив. Инцидентът е станал около 21:40 ч. в понеделник, малко след разклона за пазарджишкото село Говедаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

Източник: ОДМВР-Пазарджик

Жертвите са водачите на двете превозни средства. Загиналият шофьор на автобуса е 69-годишен мъж от село Сарая, а водачът на камиона е 38-годишен турски гражданин със статут на законно пребиваващ в България. Двамата са починали на място.

Автобусът е пътувал по линията Пазарджик - Пловдив и е превозвал работници за частна фирма в Пловдив. В момента на катастрофата в него не е имало пътници. Камионът е превозвал метални профили, а шофьорът е работил за българска транспортна фирма със седалище в Пазарджишка област.

 

Тежка катастрофа между автобус и кола край Калофер

Източник: ОДМВР-Пазарджик

Заради катастрофата движението по пътя Пазарджик - Пловдив беше временно спряно в участъка между Стамболийски и Мало Конаре. Трафикът беше пренасочен по обходни маршрути, докато на мястото се извършваха огледи и се организираше изтеглянето на катастрофиралите превозни средства.

Към 9:11 ч. във вторник от Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщиха, че пътят вече е отворен за движение.

На мястото на произшествието са били изпратени екипи на „Пътна полиция“, Районното управление в Пазарджик, пожарните служби от Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.

Извършен е оглед от дежурна група на Районното управление в Пазарджик в присъствието на съдебен лекар.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова    
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