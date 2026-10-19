Свят

Украинската армия направи нещо безпрецедентно

Първата в света евакуация на ранен военнослужещ от фронтовата линия с помощта на въздушен дрон

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 21:08
Украинската армия направи нещо безпрецедентно
Източник: БТА

У краинските въоръжени сили извършиха първата в света евакуация на ранен военнослужещ от фронтовата линия с помощта на въздушен дрон, съобщава TVP World. 

49-годишният Константин останал блокиран на позиция в Купянското направление, след като активността на руските дронове и наличието на мини направили невъзможна евакуацията по земя.

При руски удари с дронове неговият боен другар бил убит, а Константин получил тежки наранявания на двата крака. Останал сам, без възможност да се придвижи до безопасно място.

Тъй като обичайните методи за евакуация били прекалено опасни заради руската военна активност в района, украинските сили решили да използват специално пригоден въздушен дрон.

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„Нямаше друг начин да го спасим. Извършеното със сигурност се случва за първи път в Украйна“, заяви Артем Богомолов, командир на 10-и армейски корпус, участвал в операцията.

По думите му в подготовката се включили десетки военнослужещи от подразделенията за безпилотни системи, артилерия, радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана.

За спасителната мисия бил избран тежък дрон с шест ротора, предоставен безвъзмездно от украинския производител „Гурзуф Дифенс“.

„Нашите специалисти, в тясно сътрудничество с производителя, разработиха технически решения, благодарение на които тежкият бомбардировъчен дрон успя да извърши евакуацията, запазвайки стабилност във въздуха, без преобръщане или прекомерно люлеене“, съобщиха в Телеграм от ротата за наземни безпилотни системи на 92-ра отделна щурмова бригада.

Подразделението определи операцията като „историческа“ и „първа по рода си в света“.

Константин вече се лекува и животът му е вън от опасност.

От военната болница в Харков, където е настанен спасеният военнослужещ, съобщиха, че му предстои продължителна рехабилитация. Заради тежките наранявания той е загубил и двата си крака и ще се нуждае от протези.

През цялото време, докато бил блокиран на позицията си, Константин поддържал връзка с украинските военни, които му доставяли храна и лекарства с дронове, за да му помогнат да оцелее.

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„Като се има предвид, че лекарствата и храната бяха спускани на позицията с дронове, той успя да избегне тежки усложнения. Без това нямаше да оцелее“, заяви Володимир Куприянчук, началник на отделението по хирургични инфекции и термични увреждания във Военномедицинския клиничен център на Северния регион в Харков.

Константин призна, че самият той не знае как е успял да оцелее, но определи оператора на дрона, който го спасил, като „ангел“.

„Откъде намерих сили и как издържах? Не знам. Бог ми помогна. Командването ми поддържаше духа ми. Имам много добър ротен командир, много добри момчета, мои бойни другари. Всички бяха силно притеснени за мен“, разказа той.

„И именно тази мисъл – че някой мисли за мен, че никой не ме е изоставил – ми даваше сили през цялото време“, добави Константин.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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