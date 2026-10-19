Свят

Ново напрежение между САЩ и Зеленски: Не предупредиха за руските ракети

Рубио: Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на тази война

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 21:25
Ново напрежение между САЩ и Зеленски: Не предупредиха за руските ракети
Източник: AP/БТА

Р усия атакува Киев и други украински региони през нощта на 19 октомври с 16 балистични ракети и над 200 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН. При ударите в столицата на Украйна загина един човек, а осем бяха ранени, предава „Фокус“.

По думите на Зеленски атаките са засегнали Харковска, Днепропетровска, Волинска, Ровенска и Одеска област. Поразени са 10 обекта от енергийната инфраструктура, а най-малко 550 000 семейства са останали без електричество.

Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи

В Киев са регистрирани попадения в три района, нанесени са щети по жилищни сгради и метростанция „Чернихивска“. Заради пораженията временно са затворени за влизане и излизане станциите „Чернихивска“ и „Лисова“.

Зеленски заяви, че Украйна отново не е получила предупреждение от партньорите си, включително САЩ, за подготвяното нападение. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат също съобщи за липсата на предварително известяване.

Американският държавен секретар Марко Рубио отхвърли твърденията, че Вашингтон умишлено е спрял подаването на разузнавателна информация. Той обясни липсата на изестяване с технически проблем в системата за ранно предупреждение на Украйна.

„Преди няколко нощи имаше софтуерен проблем в системата за ранно предупреждение на Украйна. Европейското командване на САЩ в момента се занимава с него. Не мога да коментирам случилото се снощи“, заяви Рубио.

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По повод твърденията на Зеленски, че Украйна е останала три дни без американска разузнавателна информация за подготвяните руски балистични удари, държавният секретар заяви:

„Не знам откъде получава тази информация и защо я казва на пресата. Нямаше пауза. Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на тази война. Това е, върху което искаме всички да се съсредоточат. И това е, върху което искаме руснаците да се съсредоточат“.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Война в Украйна Руска атака САЩ
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