Свят

Папа Лъв XIV призова Зеленски за сътрудничество с Москва за Олешки

Светият отец потвърди ангажимента на Ватикана да насърчава диалога и мира

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 20:33
Папа Лъв XIV призова Зеленски за сътрудничество с Москва за Олешки
Източник: Getty Images

П апа Лъв XIV днес разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски и призова за сътрудничество между Киев и Москва, за да се допусне доставката на хуманитарна помощ и храна в контролирания от Русия украински град Олешки, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на пресслужбата на Светия престол.

„Светият отец припомни тежката ситуация в град Олешки в Херсонска област, както и за молбата за хуманитарно примирие, която беше отправил към президента на Руската федерация“, пише в прессъобщението.

Лъв XIV също така изрази надежда, че „сътрудничеството между двете страни ще позволи доставянето на храна и медицинска помощ“, както и „доброволната и безопасна евакуация на цивилното население“.  

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Накрая Светият отец потвърди ангажимента на Ватикана да насърчава диалога и мира.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили.  

През септември Кремъл призна, че Олешки изпитва критичен недостиг на храна и медикаменти, но добави, че руската армия работи за решаването на проблема, припомня „Ройтерс“.

В края на миналия месец губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин заяви, че украинските въоръжени сили са използвали дронове, за да доставят храна и лекарства на жителите на окупирания от Русия град. 

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Преди войната населението на Олешки възлизаше на около 24 000 души. Към днешна дата в града са останали около 1700 души, включително 47 деца, сочат данни, цитирани от Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Володимир Зеленски Олешки Хуманитарна помощ
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