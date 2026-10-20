Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест

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С туденти по медицина и млади лекари излизат на протест пред Министерството на здравеопазването. Те настояват предизборните обещания да бъдат изпълнени, а сред тях са работещ портал за специализации, електронни книжки на специализанта и реформи за достойно възнаграждение на труда, предава NOVA.

"Когато се вземат решения, които компрометират бъдещето ни, ние ще сме на площада"

Сред исканията им са още реформа, която да позволи на пациентите да доплащат по-малко за медицинска грижа.

Протестът е с начален час 18.00 часа и ще продължи с шествие до Народното събрание.