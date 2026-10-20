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Странни на вид, но изненадващо шик: Дънките, с които Никол Кидман впечатли

Последната ѝ визия доказва, че тази деним тенденция е по-лесна за носене, отколкото си мислите

20 октомври 2026, 06:46
Странни на вид, но изненадващо шик: Дънките, с които Никол Кидман впечатли
Никол Кидман   
Източник: Gettyimages

Д ънките с форма на бъчва бързо се превърнаха в една от най-големите тенденции в денима този сезон. Силуетът им, наподобяващ балон, изглежда непринудено, но същевременно елегантно, а лично на мен ми харесва как лесно придават по-изискан вид на цялостната визия, без да правят компромис с комфорта, пише Шанън Магленте за Good Housekeeping.

Необичайната им форма може да изглежда стряскаща за хората, които не са ги пробвали досега, но последната визия на Никол Кидман предлага достатъчно вдъхновение.

Наскоро 59-годишната актриса се появи с дънки с форма на бъчва по време на разходка из квартал Сохо в Ню Йорк. Тя съчета денима с къс дантелен топ с тънки презрамки, под бежов шлифер на Chanel, и допълни визията с клъч в цвят бордо.

Независимо дали Никол е обмислила всеки детайл предварително, именно малките стилистични решения правят тоалета толкова сполучлив.

Деликатният къс топ балансира свободната кройка на дънките, а макар шлиферът ѝ да стига до коленете, той е с втален силует и структурирана форма.

Да не забравяме и избора ѝ на обувки, Никол е заложила на обувки с нисък ток в телесен цвят. Изчистените им линии уравновесяват ефектната форма на дънките и придават на визията изисканост, вместо да създават усещане за тежест в долната част на силуета.

Как да носим дънките този сезон

Смятам, че минималистични балеринки или елегантни ботуши също биха се съчетали отлично, пише Шанън Магленте.

Аманда Константин, анализатор на ревюта, също смята, че Никол е успяла да овладее тази визия. „Плавно падащата линия на шлифера ѝ, деликатните дантелени детайли на топа и изисканото излъчване на обувките със заострен връх се съчетават така, че да балансират утилитарния стил на дънките с форма на бъчва. Това е женствен прочит на стилизирането на свободен силует, който поначало носи по-мъжествено излъчване“, казва тя.

Източник: Good Housekeeping    
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