България

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват празнична литургия в Рилския манастир

Църквата днес почита свети Йоан Рилски Чудотворец

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 13:52
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В селенският патриарх Вартоломей и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигнаха в Рилския манастир за честванията, посветени на свети Йоан Рилски Чудотворец. Днес е третият ден от посещението на Вселенския патриарх у нас и кулминацията на тържествата по повод визитата му в България.

Почитаме паметта на небесния покровител на българите

Рилската света обител отбелязва своя празник на 19 октомври, когато Българската православна църква почита паметта на преподобния Йоан Рилски Чудотворец, смятан за небесен покровител на българския народ.

На тази дата, известна сред народа и като Отчовден, Църквата възпоменава пренасянето на мощите на светеца от Рила в Средец. Тази година честванията имат и юбилеен характер – отбелязват се 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Историческа визита: Вселенският патриарх Вартоломей у нас

  • Архиереи посрещнаха двамата патриарси

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил бяха посрещнати на Дупнишката порта в манастира от архиереи на Българската православна църква.

Сред тях бяха Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий и Сливенският митрополит Арсений.

На посрещането присъстваха още игуменът на Рилския манастир Адрианополски епископ Евлогий, игуменът на Троянския манастир Драговитийски епископ Василий, главният секретар на Светия синод Мелнишки епископ Герасим, Бранитският епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, и Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит.

Сред духовниците бяха също Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Пловдивския митрополит, Знеполският епископ Йеротей, Левкийският епископ Климент, викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия, и Маркианополският епископ Богослов, викарий на Старозагорския митрополит.

  • Празнична патриаршеска литургия

Празничните богослужения започнаха снощи с всенощно бдение с петохлебие, което продължи до 3:00 часа след полунощ.

В главния манастирски храм Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил отслужват празнична патриаршеска съборна света литургия.

Честванията събират духовници и вярващи в Рилския манастир, който е сред най-значимите духовни и културни средища на България.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова    
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