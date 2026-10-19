България

Шишков се извини на шофьорите за задръстванията заради ремонта на тунел „Топли дол“

Министърът увери, че строителните дейности в тунела са започнали и се очаква да приключат до началото на лятото

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 20:45
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С троителството на т.нар. нулев лот на пътя Видин - Ботевград трябва да започне, а участъкът да бъде завършен до края на следващата година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във Видин по време на среща с представители на местната власт от инициативата „Регионите говорят“, предава NOVA.

По думите му през последните три години не е било направено необходимото за изграждането на участъка, въпреки че още през ноември 2022 г. е започнала кореспонденция с община Видин за изменение на подробния устройствен план и изграждане на локални платна.

Шишков посочи, че за няколко месеца настоящото правителство е подготвило и съгласувало заданието за промяна на плана. След изтичането на срока за обжалване във вторник се очаква да бъде издадена заповед за изработване на необходимите локални платна.

Два участъка от пътя Видин - Монтана може да бъдат завършени догодина

Според министъра те ще осигурят по-добър достъп на местния бизнес до международния път и ще създадат условия за развитието на икономически и търговски зони. Той съобщи, че до края на следващата година трябва да бъде изграден и лот 1.

Шишков обвини предишното управление, че е забавило развитието на Северозападна България, като според него пътят е можел отдавна да бъде построен с европейско финансиране. Вместо това през 2020 г. са били раздавани аванси по договори за инхаус възлагане, които според министъра са довели до липса на икономически интерес от страна на държавата и строителите да довършат обектите.

Той даде за пример участъка от Ружинци до Монтана, за който има разрешение за строеж и открита строителна площадка от края на 2024 г., но строителството е било спряно само няколко седмици по-късно.

В момента се водят преговори със строителните компании за анекси към договорите за магистрала „Хемус“ и пътя до Видин. По думите на Шишков има уверения, че започнатите обекти ще бъдат завършени в рамките на две години и половина, а държавата ще ги изплаща в продължение на пет години. След възобновяването на работата ще има ежемесечен контрол от ДНСК.

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

Министърът съобщи, че продължава работата по най-пряката пътна връзка между Видин и София чрез тунел под Петрохан. В момента се провежда процедура по оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе. Разглеждат се варианти за тунел с дължина 10 или 14 км. Очаква се през следващата година да има избрано трасе и идеен проект, след което да се търси публично-частно партньорство.

За пътя между Враца и Монтана Шишков заяви, че през последните години почти нищо не е било направено. В момента се извършва проектиране, като целта е то да приключи в рамките на една година и да бъде потърсено европейско финансиране.

Шишков се извини на шофьорите за задръстванията заради ремонта на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“. Той обясни, че съоръжението е било опасно и е имало нужда от спешен ремонт. Като допълнителен проблем посочи компрометирана подпорна стена по обходния маршрут през Витиня, чийто ремонт не е бил възложен през предходната година.

Министърът увери, че строителните дейности в тунела са започнали и се очаква да приключат до началото на лятото. За Коледа и Нова година трафикът ще бъде пуснат при засилени мерки за безопасност.

Тази седмица трябва да започне и ремонтът с преасфалтиране на участък от пътя София - Перник през Владая, който е в тежко аварийно състояние. Осигурени са допълнителни средства, за да бъде приведен в експлоатационно състояние за зимния сезон.

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

По време на срещите с местната власт са обсъдени и проблеми с водоснабдяването и амортизираните довеждащи водопроводи. Шишков заяви, че до края на ноември трябва да бъдат разплатени дължимите средства по Приложение 3, както и да започне подписването на нови споразумения с общините.

Той подчерта, че целта е строителството на пътните обекти в Северозападна България да бъде възобновено, а напредъкът да се следи регулярно.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Иван Шишков Северозападна България пътни ремонти
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