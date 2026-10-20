Необявена визита в Близкия изток: Шефът на Пентагона Пийт Хегсет се срещна с Нетаняху

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се е срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на необявено посещение в Израел, съобщи изданието „Аксиос“.

Пентагонът отказа коментар по темата, а израелското посолство във Вашингтон все още не е излязло с официално потвърждение за визитата, отбелязва агенция Ройтерс.

US Defense Secretary Pete Hegseth met Israeli PM Benjamin Netanyahu during an unannounced visit to Israel, Axios reports. The visit comes ahead of Israel's October 27 election. The Pentagon and Israel's embassy in Washington did not comment. 🔗 https://t.co/ZAi2CfVuyV https://t.co/GoAVfKicij — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 20, 2026

Новината за неочакваното пътуване на Хегсет идва само ден, след като американският президент Доналд Тръмп изрази открита подкрепа за Нетаняху преди предстоящите следващата седмица парламентарни избори в Израел. Това са първите избори в страната след опустошителната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., която хвърли Близкия изток в мащабен конфликт с военни действия в ивицата Газа, срещу „Хизбула“ в Ливан и срещу Иран.

Според социологическите прогнози религиозно-националистическата коалиция на Нетаняху е застрашена да загуби управляващото си мнозинство, макар че опозицията също може да срещне сериозни трудности при съставянето на стабилно правителство.

В същото време американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отказа да подкрепи израелския премиер в свое интервю, заявявайки, че предпочита да не се намесва в изборния процес на Израел. „Аз подкрепям американски кандидати и съм фокусиран върху междинните избори“, посочи Ванс, който по-рано тази година пътува до Будапеща, където подкрепи Виктор Орбан преди вота в Унгария.