България

Не са открити боеприпаси и радиация на борда на кораба "Челси 3"

Около 200 хиляди евро струва на страната ни операцията по теглене на буксир на плавателния съд

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 12:36
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М оторният кораб "Челси 3", който беше поразен от три дрона в Черно море, остава на пристанище Бургас, където продължават огледите и предстои извършването на същинските експертизи. До момента няма категорични данни за произхода на безпилотните летателни апарати и за това кой е извършил атаката.

"Истински късмет е, че корабът не е потънал": Какво откриха по поразения от дронове „Челси 3“

Около 200 хиляди евро струва на страната ни операцията по теглене на буксир на кораба "Челси 3". България може да си върне средствата от застраховки и предявени искове от корабособственика, както и да направи независимо разследване за атаката с дронове по моторния търговски кораб.

На плавателния съд не са открити боеприпаси, няма и радиация, сочат първите огледи. От днес продължават и следствените действия по назначените експертизи от военна прокуратура и търсенето на доказателства за източника на атаката.

Корабът беше изтеглен до Бургас с буксир след сложна и рискована операция в морето. При огледа са установени сериозни повреди на три места по корпуса.

"Корабът е тежко ударен на три места. Има сериозни пробойни в предната лява част, почти в средата на десния борд и в кърмата, където са нанесени повреди, оставили го без управление". Това обясни в ефира на "Здравей, България” директорът на Дирекция "Морска администрация - Бургас" капитан далечно плаване инж. Живко Петров.

Въпреки пораженията, плавателният съд е стабилен и към момента няма опасност от потъване или замърсяване на морската среда. Корабът е позициониран на пристанище Бургас, а достъпът до него е ограничен заради следствените действия, уточни Петров, цитиран от NOVA

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През почивните дни са извършени огледи от сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване. Проверена е и подводната част на корпуса, тъй като повредите обхващат както участъци над водата, така и подводни зони. Извършени са и проверки за евентуално наличие на боеприпаси.

"Истински късмет е, че корабът не е потънал, а е останал на вода", коментира Петров. По думите му плавателният съд е бил празен към момента на огледа. Той превозвал зърно и, доколкото е известно, трябвало да отплава за следващ товар от същата стока.

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Разследващите органи продължават да търсят следи, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката. Проверява се и за евентуални останки от дронове или наличие на химически вещества. Засега няма установени данни, които категорично да посочват произхода на използваните безпилотни апарати.

"Има водолазни екипи, тъй като корабът има пробойни и поражения в подводната част. Има специалст по взривове, защото щетите са причинени от взривове. Според мен те търсят някаква част, която при взрива е влязла вътре в трюма и е потънала на дъното му, затова оглеждат. И най-вероятно обследват за взривни субстанции", обясни капитан Петров. 

"Мога да кажа само, че дроновете не са български. Не са наши. Всичко останало са спекулации. Именно затова работят следствените органи - за да се опитат да установят какво точно се е случило", заяви oще той.

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Съдбата на "Челси 3" ще стане ясна след приключването на следствените действия и освобождаването на кораба. Според Петров най-вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод, тъй като в сегашното си състояние плавателният съд не е годен за последващо плаване.

Корабът има валидна застраховка и документи, а разходите по операцията по буксирането ще бъдат предявени на корабособственика или на неговия застраховател. Представители на собственика са били в Бургас още по време на операцията. При опит да бъде осигурена помощ е пристигнал и втори кораб на същиата компания - "Челси 2", но той не е успял да окаже необходимото съдействие, тъй като операцията е изисквала специализирани плавателни съдове. Впоследствие корабът се е върнал в Молдова, откъдето е пристигнал.

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Междувременно се отчита намаляване на посещенията на кораби в пристанище Бургас, както и откази от посещения. Според капитан Петров обстановката в Черно море се влошава, а рисковете за корабоплаването се отразяват пряко върху застрахователните разходи. 

"Факт е изключително високото ниво на застраховките за корабите, които влизат в Черно море", посочи той.

По думите му високите застрахователни премии се отразяват върху цените на стоките, което в крайна сметка засяга и потребителите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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