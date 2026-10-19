БЛС: Проф. д-р Калоян Давидов е „Лекар на годината 2026“

П роф. д-р Калоян Давидов, д.м., е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз. Най-високото отличие на съсловната организация беше връчено на тържествена церемония в Националния исторически музей в София по повод 19 октомври, Деня на българския лекар. Тази година събитието имаше особено значение, тъй като премина под знака на 125-годишнината от създаването на БЛС.

Проф. Давидов е началник на Клиниката по урология и ръководител на Простата центъра в УМБАЛ „Софиямед“. Той е сред пионерите на лазерната и роботизираната урология в България. През 2008 г. става първият български хирург, извършил операция на простатата с лазер, а днес заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции. Международно признат обучаващ хирург, проф. Давидов има значим принос за въвеждането на иновативни технологии, включително използването на изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Професионалната му дейност съчетава високоспециализирана хирургия, научна работа и обучение на млади лекари.

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Проф. Давидов благодари на гилдията за признанието. Той се обърна към присъстващите с апел, че е необходимо по-често да си спомняме защо решихме да станем лекари и да се постараем пациентите да идват при нас с доверие.

Церемонията събра представители на държавните институции, медицинската и академичната общност, ръководители на лечебни заведения и лекари от цялата страна.

В приветствието си председателят на Управителния съвет на БЛС д-р Николай Брънзалов постави акцент върху 125-годишната история на организацията, приемствеността между поколенията и отговорността на лекарското съсловие да отстоява своя авторитет и професионално достойнство.

„Истинската история на Българския лекарски съюз е преди всичко история на хората. На лекарите, които са го създали през 1901 година, на онези, които са отстоявали съществуването му, и на поколенията, които са ни предали отговорността да го продължим. Ако след 125 години история Българският лекарски съюз продължава да има своята сила, тя е именно в това чувство за принадлежност“, заяви председателят на УС на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Сред официалните гости на церемонията бяха президентът на Р.България г-жа Илияна Йотова, заместник министър-председателят Гълъб Донев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, омбудсманът Велислава Делчева и представители на законодателната власт и здравните институции.

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За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество, сигурността на България зависи и от вашите ръце. Това каза президентът Илияна Йотова в поздравлението си при откриването на церемонията.

Само една спокойна дума понякога лекува повече и дава повече надежда от най-доброто лекарство и вие го правите, познавам мнозина от вас и се гордея с вас. Не можем да бъдем добро общество, ако само искаме и нищо не даваме, а най-малкото е в България да има достойни условия за вашия труд. Колкото и да е напреднала медицината, трябва добро финансиране, допълни Йотова.

Отговорността за промяна е споделена, тя изисква постоянен диалог и сътрудничество между държавата, Българския лекарски съюз, университети, лечебни заведения и професионалната общност – само така можем да търсим и намираме устойчиви решения за здравната система. Това каза в приветствието си вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова също отправи послание към медицинската общност по повод професионалния празник и юбилея на съсловната организация. ”Министерството на здравеопазването е ваш коректен партньор и всички предложения, които имате, ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. Много се надявам на реално и конструктивно партньорство с всички вас.

Темата за доверието между лекаря и пациента и уважението към човешкото достойнство намери място и в приветствието на омбудсмана Велислава Делчева. Управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Владимир Даскалов също приветства гостите на церемонията и пожела на БЛС да продължава да обединява съсловието.

Особен акцент в юбилейната церемония бяха две специални отличия на Българския лекарски съюз.

В годината на своята 125-годишнина Българският лекарски съюз връчи специално отличие „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС“ на д-р Добрин Папуров. Хирург по професия и дългогодишен председател на Районната лекарска колегия в Търговище, той е сред хората, за които съсловната дейност е неотменна част от професионалния дълг. Повече от три десетилетия д-р Папуров последователно отстоява интересите на българските лекари и не е пропуснал нито един събор на БЛС. Отличието е признание не само за неговия личен принос, но и за приемствеността, благодарение на която Българският лекарски съюз съхранява своето единство, независимост и авторитет през поколенията.

Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Ивайло Парев, млад лекар, специализант по анестезиология, чийто професионален път е свързан с Благоевград и Разлог. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на собствения си живот, оставяйки един от най-силните примери за човечност и саможертва в историята на българската медицина. Днес неговият завет намира продължение в избора на д-р Парев да посвети живота си на грижата за другите. Наред с работата си в болницата той вече 11 години служи като иподякон в църквата „Свето Благовещение Богородично“ в Разлог. Две различни форми на служение, обединени от едно убеждение: че да бъдеш до човека в най-трудния му момент е не само професионална отговорност, но и нравствен дълг.

По време на церемонията бяха връчени и традиционните награди на Българския лекарски съюз в четири категории.

„Ти си нашето бъдеще“

· Д-р Василена Топузанска

· Д-р Винсент Селкински

· Д-р Светослав Стоянов

· Д-р Християн Христов

· Доц. д-р Петър Учиков, д.м.

„Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“

· Д-р Здравко Димитров

· Д-р Павлина Здравкова

· Д-р Милена Владимирова

„Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“

· Доц. д-р Марина Дянкова, д.м.

· Проф. д-р Петя Андреева, д.м.

· Проф. д-р Никола Колев, д.м.н.

„Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“

· Доц. д-р Валерия Хаджийска, д.м.

· Доц. д-р Тони Аврамов, д.м.

· Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

· Проф. д-р Евелина Одисеева, д.м.

Признание получиха и лекари, номинирани от районните лекарски колегии на БЛС в страната, за своя професионализъм, дългогодишна дейност и принос към медицинската общност.

Юбилейната церемония включваше и специален филм, посветен на 125-годишната история на Българския лекарски съюз, от неговото създаване през 1901 г., през прекъсването и възстановяването на дейността му, до ролята му на съсловна организация, представляваща българските лекари днес.

Тържествената вечер завърши с признание към всички отличени и към поколенията български медици, чийто труд, професионализъм и отдаденост изграждат историята и бъдещето на българското здравеопазване.