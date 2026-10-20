Наводнения опустошиха улици и домове в Испания, хора чакат спасение върху покривите си

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Най-малко трима души загинаха при наводнения в Източна Испания, причинени от бурята „Адам“; над 2000 души са евакуирани, а хеликоптери спасяват блокирани жители.

Във Валенсия и Аликанте са отчетени над 500 мм валежи за 36 часа, пътища са блокирани, а стотици хиляди хора получиха предупреждения за опасност.

Опасността се измества към Каталуния, където се очакват нови проливни дъждове; властите изпратиха допълнителни спасителни и полицейски екипи.

Бурята „Адам“ предизвика проливни дъждове, наводни населени места и блокира пътища по средиземноморското крайбрежие. Над 2000 души са евакуирани, а десетки хиляди жители са получили предупреждения да останат по домовете си, предава Reuters .

Най-малко трима души загинаха при проливни дъждове и наводнения в Източна Испания, след като бурята „Адам“ причини сериозни щети в крайбрежни райони на страната. Спасителни екипи използваха хеликоптери, за да евакуират хора, блокирани по покривите на домовете си, а властите призоваха населението да избягва пътуванията и да се придвижва към по-високи места при опасност от наводнение.

Придошлите реки и залетите улици прекъснаха достъпа до няколко населени места по средиземноморското крайбрежие. Ситуацията напомни за катастрофалните наводнения във Валенсия преди две години, при които загинаха повече от 230 души.

В понеделник членове на Военното звено за извънредни ситуации откриха тялото на жена в град Олива. Така броят на жертвите достигна три, съобщи регионалната телевизия A Punt, позовавайки се на източници от спасителните служби.

Другите две жертви са жени, загинали през почивните дни. Едната е била намерена на плаж в Сагунто, в област Валенсия, а другата е била отнесена от придошлите води в Кабрера де Мар, близо до Барселона.

Residents winched from rooftops as torrential rain hits eastern Spain @sightmagazine #Spain #Spanishfloods #StormAdam #ElsPoblets #Oliva #Sagunto https://t.co/hK14Eqo15r — Sight Magazine (@sightmagazine) October 20, 2026

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Рекордни количества валежи и сериозни материални щети

В град Елс Поблетс, североизточно от Аликанте, силата на водата е струпала автомобили и микробуси един върху друг. Местните жители се опитват да спасят останалото от домовете си.

„В селото е истинска катастрофа. Някои хора отново загубиха всичко, точно както през 2007 г., когато се случи същото“, разказва 49-годишният готвач Хавиер Форнес.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET съобщи за изключително обилни валежи, свързани с бурята „Адам“. В Пего, провинция Аликанте, са измерени 632 милиметра дъжд за 36 часа. В няколко населени места в южната част на Валенсия и северната част на Аликанте количествата са надхвърлили 500 милиметра за същия период.

AEMET издаде няколко предупреждения от най-висока, червена степен, като призова хората да не пътуват и да търсят по-високи места при опасност от наводнение.

В понеделник сутринта около 800 000 жители са били обхванати от разпореждания да останат на закрито. До късния следобед броят им е намалял до около 87 000 души в осем общини.

Residents winched from rooftops as torrential rain hits eastern Spain https://t.co/Nsq6zeKP4g https://t.co/Nsq6zeKP4g — Reuters (@Reuters) October 19, 2026

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Над 2000 души са евакуирани

Повече от 2000 души са били евакуирани, основно в Олива. Гражданската гвардия съобщи, че спасителните служби са извършили близо 100 спасителни операции във Валенсия и Аликанте.

Кметът на Пего Енрике Мол заяви пред радиостанция A Punt, че няколко души все още очакват да бъдат евакуирани с хеликоптер от покривите на домовете си. Всички пътища към града са били блокирани, а на някои места дори тежките военни машини не са успели да преминат.

Заместник-кметът на крайбрежния град Олива Салвадор Льопис съобщи пред испанската обществена телевизия TVE, че спасителните екипи извеждат хора, останали в капана на наводненията. Особено уязвими са възрастните жители, блокирани в домовете си при вода, достигаща до кръста им.

„Налага се да стоят върху маси и мебели, за да не се намокрят“, заяви Льопис. По думите му валежите постепенно са започнали да отслабват, но вече са причинили значителни щети на инфраструктурата.

Заради метеорологичните предупреждения занятията са преустановени за повече от 100 000 ученици във Валенсия. Централното правителство е изпратило допълнителни екипи на военните и националната полиция за справяне с последствията от бедствието.

Helicopters rescued people stranded on their rooftops as torrential rains swept across eastern Spain on Monday, causing floods that have killed at least two people and prompted authorities to issue shelter-in-place orders for more than 800,000 residents. https://t.co/5hYY5C3cRF https://t.co/5hYY5C3cRF — Reuters Science News (@ReutersScience) October 19, 2026

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Опасността се измества към Каталуния

В понеделник следобед основният фокус на бурята се очакваше да се премести към Каталуния, особено към провинциите Барселона и Жирона. Прогнозите предупреждаваха за възможни валежи от над 100 милиметра в рамките на по-малко от 12 часа.

Рискът от нови наводнения е повишен, тъй като почвата вече е наситена с вода от предишни бури.

Според метеоролозите предизвиканите от човешката дейност климатични промени увеличават честотата и разрушителната сила на подобни екстремни метеорологични явления.