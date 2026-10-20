Преговори за Украйна: Уиткоф заминава за Норвегия, след това ще се срещне с Путин

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С пециалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф се очаква да пътува тази седмица до Норвегия за нов кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи Reuters, позовавайки се на трима източници, запознати с плановете му.

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Двама от тях посочват, че се очаква в срещите да участва и украинският президент Володимир Зеленски. Зетят на Тръмп Джаред Къшнър също ще се включи в разговорите, но дистанционно заради заболяване.

Очаква се в дискусиите в Осло да участват още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на групата Е4 - Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и представители на Европейския съюз и НАТО.

След разговорите в Норвегия Уиткоф ще отпътува за Русия, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщават източниците на Reuters.

В Москва разговорите ще бъдат съсредоточени върху въпроси, свързани с Украйна, както и върху освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, който е в руски затвор от 2022 г.

Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

В неделя Зеленски потвърди, че украински и американски представители може да се срещнат в Норвегия през следващите дни. Белият дом засега не е отговорил на запитванията на Reuters за коментар.

Очакваните разговори ще се проведат на фона на обтегнати отношения между САЩ и Украйна.

Киев обвини администрацията на Тръмп, че е наложила ограничения върху работата на военната сателитна система „Старшилд“ на компанията SpaceX, намалила е споделянето на разузнавателна информация с Украйна и забавя доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, за които други държави са платили.

Уиткоф: В преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

„Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляване на подкрепата за нас“, заяви Зеленски във видеообръщение, публикувано в Telegram.

От своя страна Тръмп обвини украинския си колега, че отказва да води мирни преговори с Русия. Американският президент заяви, че е време Зеленски да намери „някой друг, който да преговаря“.

Зеленски многократно е заявявал, че Украйна е готова за преговори, отбелязва Reuters.