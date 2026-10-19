България

Издирват германци за палежа на Starlink край София

СГС днес разреши издаване на Европейска заповед за арест на двамата

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 18:34
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С офийският градски съд (СГС) разреши издаване на Европейска заповед за арест на двама германски граждани, обвинени за подпалването на антени на Starlink в България, предаде БГНЕС. 

Прокуратурата настоя за задържането на двамата обвиняеми във връзка с унищожаването на 11 комуникационни съоръжения. 

Прокурорът по делото съобщи пред съдията, че двамата обвиняеми – Зека Ислам и Тирпан Бейтулла, са родени през 2007 г. в Германия. 

По делото са налични доказателства, че двамата германски граждани са били в България за няколко часа. След палежа на антените те са се придвижили с автомобил с германска регистрация в посока Сърбия. 

Прокурорът посочи съпричастност и на двамата обвиняеми с инкриминираното деяние. 

До настоящия момент издирването на Тирпан Бейтулла и Зека Ислам не е дало резултат, съобщи прокурорът и поиска мярка за неотклонение "задържане под стража" за двамата обвиняеми. 

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Прокурорът отбеляза още, че е налице презумпция за реална опасност от укриване и от извършване на друго престъпление. 

Припомняме, че на 12 октомври съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев съобщи, че двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени за сателитната услуга Starlink в обект край София.

На 14 октомври премиерът Румен Радев заяви, че по случая се води разследване и призова да не се разкриват подробности, за да не бъде застрашен резултатът от него.

Вътрешният министър Иван Демерджиев пък заяви, че въпреки че отговорността за охраната на подобни обекти е на техните собственици, МВР е предприело допълнителни мерки за сигурност. 

На 15 октомври изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов потвърди пред журналисти, че има заподозрени лица за палежа на антените за връзка със сателитната система Starlink в обект край София.

Според защитата обвиненията са необосновани, тъй като самоличността на двамата не може да бъде установена от записите. 

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Прокурорът съобщи още, че за извършване на деянието двамата са използвали включително ръкавици и маски, а периодът на оттеглянето, в който са влезли на територията на България, кореспондира със записите. 

Три от антените са изгорели до основи, две са частично изгорели, други три също са засегнати, както и че е имало опасност пожарът да се разпростре върху други имоти. 

Съдията подчерта, че се касае за тежко умишлено престъпление и за него законодателят е предвидил лишаване от свобода от 3 до 12 години. 

Издаването на заповедта за арест не е окончателно и подлежи на обжалване в 3-дневен срок. 

Двамата служебно назначени защитници Жанет Манасиева и Здравко Стойчев казаха пред журналисти, че ще обжалват, защото считат, че не е налице обосновано предположение за издаването на заповедта за арест на двете обвиняеми лица, тъй като се нарушават техни законни права и интереси. 

"Ние считаме, че обоснованото предложение е спорно, защото снимковия материал сочи две лица, чиито лица не се виждат", заяви Манасиева. 

Стойчев допълни, че няма такива белези, по които да се потвърди, че двамата германски граждани са лицата, извършили престъплението. 

Защитниците обясниха, че не знаят нищо повече за двамата обвиняеми, само че са 19-годишни младежи.

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"И двамата нямаме пряк контакт с тях, за да знаем социално положение, професия, с какво се занимават и т.н.", допълни Стойчев. 

"Единственото, което се знае по делото като информация, е, че колата е с немска регистрация и е на граждани от Косово. Сега дали е взета под наем и кои лица са я карали, и дали са били същите, нашите обвиняеми, в този случай на инкриминираното място, това никой не може да докаже, затова ние считаме, че това обосновано предположение, за което говори прокуратурата в днешното съдебно заседание по искане на тази мярка, е разколебана", каза Стойчев и подчерта, че не може да кааже дали двамата обвиняеми имат криминални прояви, тъй като няма такива данни по делото. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Палеж Starlink Европейска заповед за арест
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