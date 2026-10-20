Четиринадесет души загинаха при срутване в незаконна златна мина в Колумбия

Н ай-малко 14 души загубиха живота си, а още седем бяха ранени, след като се срути незаконна златна мина в Югозападна Колумбия. Това съобщава агенция "Ройтерс", като се позовава на местните власти.

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Трагедията е станала в селския район Чамберо на община Санта Барбара де Искуанде в департамент Нарино. Операциите по търсене и спасяване вече са приключили, съобщи губернаторът на Нарино Луис Алфонсо Ескобар.

След инцидента той призова националното правителство, Националната служба за мините и Министерството на енергетиката и мините да ускорят легализирането на нелегалните мини. По думите му това ще подобри условията на труд и стандартите за безопасност.

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Това не е първата подобна трагедия в региона. През август 13 души загинаха при сходен инцидент в Поликарба, също в Нарино.

В селските райони на Колумбия нелегалният и нерегламентиран добив е широко разпространен. Често в такива мини липсва подходяща инфраструктура за безопасност, което води до чести смъртоносни инциденти.