Супертайфунът Чампи достигна пета категория

С упертайфунът Чампи достигна пета категория, след като навлезе от западната част на Тихия океан във Филипинско море, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ, цитирана от "Асошиейтед прес".

Максималната скорост на постоянните му ветрове достигна 258 км/ч тази вечер местно време, но стихията се намира далеч от сушата.

По-рано Чампи премина близо до остров Гуам. В петък губернаторите на Гуам и Северните Мариански острови поискаха обявяване на извънредно положение заради природното бедствие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри искането за Гуам, с което даде възможност за предоставяне на федерална помощ в подкрепа на усилията на местните власти за справяне с последиците от бурята.

Заплаха от супертайфун над териториите на САЩ в Тихия океан

В Гуам и Северните Мариански острови бяха затворени летища, пристанища и някои здравни заведения. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (ФЕМА) предупреди в събота, че доставките на помощи вероятно няма да достигнат до островите през следващите три до пет дни.

Междувременно ураганът Труди отслабна до тропическа буря рано днес, след като връхлетя части от тихоокеанското крайбрежие на Мексико, придружен от силни ветрове и проливни дъждове.

По данни на американския Национален център за ураганите в Маями максималната скорост на постоянните ветрове на Труди е достигнала 100 км/ч, а бурята се придвижва на запад със скорост от 9 км/ч.

Ад в рая! Тайфун от категория 5 удари Гуам и Марианските острови

Труди се отдалечава от крайбрежието, като се очаква центърът на бурята да премине южно от полуостров Долна Калифорния днес и утре. В района са възможни допълнителни валежи, след като почвата вече е силно напоена от поредица от бури.