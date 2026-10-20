До 23 градуса във вторник, в сряда - още по-топло

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Във вторник ще бъде предимно слънчево, с възможен слаб дъжд на места в Източна България; в София температурите ще достигнат около 19°.

В сряда времето ще остане слънчево и топло, с максимални температури между 19° и 24° и южен вятър.

В четвъртък облачността ще се увеличи от запад, като в Западна България се очакват местни валежи до вечерта.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

В София максималните температури ще бъдат около 19°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и след обяд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.

В сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 19° и 24°.

Източник: НИМХ

В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло.