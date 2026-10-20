„Физиологичен срив“ при менопаузата: Учени откриха резки промени в организма на жените

Анализ на над 300 милиона лабораторни изследвания на повече от 1 милион жени установява резки промени в 52 от 90 показателя около последната менструация, засягащи костите, черния дроб, бъбреците и сърдечносъдовия риск.

Менопаузалната хормонална терапия е свързана с по-слабо изразени промени в някои показатели, особено за костното здраве, но изследването е наблюдателно и не доказва причинно-следствена връзка.

Учените препоръчват здравословен начин на живот и консултации с лекар за оценка на индивидуалните рискове; терапията не е подходяща за всички жени и не предотвратява всички промени.

Менопаузата: Какво трябва да знаем

Ново проучване разкрива резките промени в цялото тяло, които жените преживяват с настъпването на менопаузата, но установява и че определена терапия може да помогне за ограничаване на въздействието им, предава Newsweek .

Изследователи от Израел установили, че преди последната менструация жените преживяват това, което учените наричат „физиологичен срив“, множество системи в организма се променят за кратък период, вместо да претърпяват постепенни изменения с напредването на възрастта.

Много от тези промени са свързани и с повишен риск от заболявания.

Менопаузата настъпва, когато менструацията спре за 12 или повече месеца. В САЩ това обикновено се случва около 52-годишна възраст, но възрастта може да варира, от 45 до 55 години или дори по-късно.

Експертите обаче установили също, че менопаузалната хормонална терапия, наричана по-рано хормонозаместителна терапия, е свързана с по-слабо изразени промени в няколко системи на организма. Те предупредили, че резултатите са от наблюдателно проучване и са необходими допълнителни изследвания.

Проучването е публикувано на 12 октомври в списание Nature Medicine.

„Това проучване потвърждава дълбоките физиологични промени, които жените преживяват по време на последната си менструация“, заяви пред Newsweek д-р ДжоАн Менсън, професор по медицина в Медицинското училище на Харвардския университет.

Ребека Търстън е декан по научните изследвания в областта на женското здраве и директор на Центъра за изследване на биоповеденческото здраве на жените към Университета на Питсбърг. Тя заяви пред Newsweek: „Радвам се да видя повишаване на осведомеността и засилен интерес към изследването на този важен житейски преход.“ Тя обаче добави, че проучването има няколко ограничения.

„Това е напречно изследване и следователно не позволява да се разграничат строго менопаузата, например стареенето на репродуктивната система, и хронологичното стареене“, каза Търстън. „Липсват и много данни за ключови променливи“, допълва Търстън.

Въпреки това тя подчерта, че макар резултатите да трябва да се приемат с „повишено внимание“, те показват, че „трябва да продължим да изследваме множеството физически и психически последици за здравето от този важен житейски преход, като използваме строги и съвременни научни методи“.

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Жените преживяват „физиологичен срив“ при менопаузата

Изследователите анализирали над 300 милиона лабораторни изследвания на повече от 1 милион жени в САЩ и Израел за периода от 1999 до 2024 г.

Ури Алон, автор на изследването и професор по молекулярна клетъчна биология в Института за наука „Вайцман“ в Реховот, Израел, заяви пред Newsweek, че учените са наблюдавали „постепенни промени, които средно започват около десетилетие преди менопаузата, ускоряват се в годините преди последната менструация, а след това настъпва скок при самата последна менструация“.

Те установили, че нивата на половите хормони в организма на жените започват да се променят много преди последната менструация. Антимюлеровият хормон, който участва в половото диференциране на плода, и естрадиолът, мощна форма на естрогена, започват да намаляват бързо съответно около 15 и 12 години преди това.

Междувременно фоликулостимулиращият хормон, който регулира растежа и съзряването на яйцеклетките, изглежда започва да се повишава около 14 години преди последната менструация.

Изследователите установили също, че преди последната менструация настъпват резки промени в множество биологични системи на женския организъм. По-конкретно, в набора от данни за САЩ учените открили съществени внезапни промени в 52 от общо 90 лабораторни показателя. Те засягали половите хормони, здравето на костите, чернодробната и бъбречната функция, химичния състав на кръвта и нивата на мазнините в кръвта.

„Не можем да кажем със сигурност колко бързо се случват промените, но изглежда, че това става в рамките на годината, през която настъпва последната менструация“, каза Алон.

Подобни промени не били наблюдавани и при мъжете. „Когато приложим същия подход към данните за мъжете, не виждаме скок“, добави той. „При тях се наблюдават постепенни промени, свързани със стареенето, в продължение на десетилетия. При жените също има такива постепенни промени, но и допълнителен скок“, коментира той.

Според изследователите това показва, че менопаузата е по-скоро внезапна физиологична промяна, засягаща множество системи в женския организъм, отколкото просто част от нормалния процес на стареене.

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Как тези промени влияят на организма?

Алон обясни, че внезапните промени засягат различни системи на организма, повлияни от естрогена.

Сред тях е „костната минерална плътност, която средно намалява с около половин стандартно отклонение в изследваната популация. Това може да постави началото на загуба на костна маса или остеопороза“, каза той.

По думите му до 70-годишна възраст една четвърт от жените страдат от остеопороза. Това е особено важно, защото падане, което на 50 години може да изглежда „съвсем незначително“, „просто се отупваш и ставаш“, на 70 години може да доведе до фрактура на тазобедрената става. В рамките на една година след такава фрактура смъртността достига 20%, а 50% от пострадалите остават с увреждания. „Затова смятаме, че тази епидемия от костни фрактури при възрастните жени потенциално може да бъде предотвратена“, добави той.

Алон посочи, че черният дроб също е значително засегнат от тези промени, като при жените се наблюдава „скок в показателите за чернодробно увреждане, както и в риска от чернодробни заболявания“.

Освен това „се наблюдава повишаване на рисковите фактори за сърдечни заболявания, включително на нивата на липидите и триглицеридите“, каза той. „Положителната страна е подобряването на показателите за желязото и хемоглобина, както и намаляването на анемията, което се дължи на спирането на менструалното кървене“, допълва той.

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Хормоналната терапия намалява въздействието

Изследователите установили също, че при жените, които приемат менопаузална хормонална терапия, промените в редица показатели са по-слабо изразени, особено тези, свързани със здравето на костите и чернодробната и бъбречната функция.

Лечението действа чрез заместване на хормоните естроген и прогестерон, чиито нива спадат значително с наближаването на менопаузата. По този начин се смекчават резките промени в хормоналните нива в организма. Терапията може да облекчи симптомите на менопаузата, включително горещите вълни, нощното изпотяване, проблемите със съня, тревожността, потиснатото настроение и други оплаквания.

Алон обаче подчерта, че тази констатация „се основава на наблюдения и на малцинство от жените, които приемат менопаузална хормонална терапия, затова трябва да се приема с известна доза скептицизъм“.

По думите му лечението „премахва в голяма степен резкия спад в показателите за костното здраве и до голяма степен смекчава рязката промяна в показателите, свързани със сърдечносъдовия риск“. Тъй като обаче изследването е наблюдателно, са необходими клинични изпитвания, за да се докаже този ефект.

Освен това терапията не се препоръчва на всички жени. По принцип тя не е подходяща за хора с анамнеза за рак на гърдата, яйчниците или матката, с предишни кръвни съсиреци, нелекувано високо кръвно налягане или чернодробно заболяване, както и за бременни жени.

Менсън заяви, че по време на прехода към менопаузата жените преживяват „значителни промени в обичайното развитие на рисковите фактори, като повечето от тях се влошават с ускорени темпове“.

„Не е известно дали ранното започване на терапия с естроген би могло да предпази от неблагоприятните физиологични промени по време на прехода към менопаузата и да противодейства на тях, тъй като повечето рандомизирани проучвания започват лечението след този критичен период, на по-късен етап от менопаузата“, добави тя.

Търстън заяви, че „знаем, че хормоналната терапия може да предпази от загубата на костна маса, която жените преживяват заради менопаузата, както и да облекчи симптомите“. Тя обаче подчерта, че терапията „не е универсално решение и не предотвратява всички промени, свързани с менопаузата“.

За да се подкрепят през този период, жените могат да предприемат „мерките, за които знаем, че помагат за опазването на здравето им, да водят здравословен начин на живот, да обсъждат здравословните си проблеми с медицинските специалисти, да поддържат социалните си контакти и да поставят собственото си здраве и благополучие сред приоритетите си“, добави Търстън.

Тя отбеляза също, че менопаузата „може да бъде бурен период за някои жени, но много от тях преминават през него с по-голяма устойчивост, сила и самопознание. Средната възраст може да бъде изключителен период в живота на жените“.

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Какво означават резултатите за жените?

Алон заяви, че се надява резултатите „да не предизвикат стрес или страх от менопаузата“, тъй като според него те по-скоро „подчертават необходимостта от физическа активност, правилно хранене и други здравословни навици още преди последната менструация“.

„Те също така подкрепят препоръката да се консултирате с лекар, особено ако имате рискови фактори за заболявания на костите, сърцето или черния дроб“, добави той.

Алон посочи и че менопаузалната хормонална терапия „понастоящем се прилага за предотвратяване на симптомите, но бъдещи клинични изпитвания може да покажат дали тя може да се използва и преди менопаузата с цел профилактика на заболявания“.