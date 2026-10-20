Любопитно

„Физиологичен срив“ при менопаузата: Учени откриха резки промени в организма на жените

Мащабно изследване установява промени в показателите за костното здраве, чернодробната и бъбречната функция и сърдечносъдовия риск около последната менструация

20 октомври 2026, 06:35
„Физиологичен срив“ при менопаузата: Учени откриха резки промени в организма на жените
Източник: iStock/Getty Images
  • Анализ на над 300 милиона лабораторни изследвания на повече от 1 милион жени установява резки промени в 52 от 90 показателя около последната менструация, засягащи костите, черния дроб, бъбреците и сърдечносъдовия риск.
  • Менопаузалната хормонална терапия е свързана с по-слабо изразени промени в някои показатели, особено за костното здраве, но изследването е наблюдателно и не доказва причинно-следствена връзка.
  • Учените препоръчват здравословен начин на живот и консултации с лекар за оценка на индивидуалните рискове; терапията не е подходяща за всички жени и не предотвратява всички промени.

Менопаузата: Какво трябва да знаем

Ново проучване разкрива резките промени в цялото тяло, които жените преживяват с настъпването на менопаузата, но установява и че определена терапия може да помогне за ограничаване на въздействието им, предава Newsweek.

Изследователи от Израел установили, че преди последната менструация жените преживяват това, което учените наричат „физиологичен срив“, множество системи в организма се променят за кратък период, вместо да претърпяват постепенни изменения с напредването на възрастта.

Много от тези промени са свързани и с повишен риск от заболявания.

Менопаузата настъпва, когато менструацията спре за 12 или повече месеца. В САЩ това обикновено се случва около 52-годишна възраст, но възрастта може да варира, от 45 до 55 години или дори по-късно.

Експертите обаче установили също, че менопаузалната хормонална терапия, наричана по-рано хормонозаместителна терапия, е свързана с по-слабо изразени промени в няколко системи на организма. Те предупредили, че резултатите са от наблюдателно проучване и са необходими допълнителни изследвания.

Проучването е публикувано на 12 октомври в списание Nature Medicine.

„Това проучване потвърждава дълбоките физиологични промени, които жените преживяват по време на последната си менструация“, заяви пред Newsweek д-р ДжоАн Менсън, професор по медицина в Медицинското училище на Харвардския университет.

Ребека Търстън е декан по научните изследвания в областта на женското здраве и директор на Центъра за изследване на биоповеденческото здраве на жените към Университета на Питсбърг. Тя заяви пред Newsweek: „Радвам се да видя повишаване на осведомеността и засилен интерес към изследването на този важен житейски преход.“ Тя обаче добави, че проучването има няколко ограничения.

„Това е напречно изследване и следователно не позволява да се разграничат строго менопаузата, например стареенето на репродуктивната система, и хронологичното стареене“, каза Търстън. „Липсват и много данни за ключови променливи“, допълва Търстън.

Въпреки това тя подчерта, че макар резултатите да трябва да се приемат с „повишено внимание“, те показват, че „трябва да продължим да изследваме множеството физически и психически последици за здравето от този важен житейски преход, като използваме строги и съвременни научни методи“.

Източник: iStock
  • Жените преживяват „физиологичен срив“ при менопаузата

Изследователите анализирали над 300 милиона лабораторни изследвания на повече от 1 милион жени в САЩ и Израел за периода от 1999 до 2024 г.

Ури Алон, автор на изследването и професор по молекулярна клетъчна биология в Института за наука „Вайцман“ в Реховот, Израел, заяви пред Newsweek, че учените са наблюдавали „постепенни промени, които средно започват около десетилетие преди менопаузата, ускоряват се в годините преди последната менструация, а след това настъпва скок при самата последна менструация“.

Те установили, че нивата на половите хормони в организма на жените започват да се променят много преди последната менструация. Антимюлеровият хормон, който участва в половото диференциране на плода, и естрадиолът, мощна форма на естрогена, започват да намаляват бързо съответно около 15 и 12 години преди това.

Междувременно фоликулостимулиращият хормон, който регулира растежа и съзряването на яйцеклетките, изглежда започва да се повишава около 14 години преди последната менструация.

Изследователите установили също, че преди последната менструация настъпват резки промени в множество биологични системи на женския организъм. По-конкретно, в набора от данни за САЩ учените открили съществени внезапни промени в 52 от общо 90 лабораторни показателя. Те засягали половите хормони, здравето на костите, чернодробната и бъбречната функция, химичния състав на кръвта и нивата на мазнините в кръвта.

„Не можем да кажем със сигурност колко бързо се случват промените, но изглежда, че това става в рамките на годината, през която настъпва последната менструация“, каза Алон.

Подобни промени не били наблюдавани и при мъжете. „Когато приложим същия подход към данните за мъжете, не виждаме скок“, добави той. „При тях се наблюдават постепенни промени, свързани със стареенето, в продължение на десетилетия. При жените също има такива постепенни промени, но и допълнителен скок“, коментира той.

Според изследователите това показва, че менопаузата е по-скоро внезапна физиологична промяна, засягаща множество системи в женския организъм, отколкото просто част от нормалния процес на стареене.

Източник: iStock
  • Как тези промени влияят на организма?

Алон обясни, че внезапните промени засягат различни системи на организма, повлияни от естрогена.

Сред тях е „костната минерална плътност, която средно намалява с около половин стандартно отклонение в изследваната популация. Това може да постави началото на загуба на костна маса или остеопороза“, каза той.

По думите му до 70-годишна възраст една четвърт от жените страдат от остеопороза. Това е особено важно, защото падане, което на 50 години може да изглежда „съвсем незначително“, „просто се отупваш и ставаш“, на 70 години може да доведе до фрактура на тазобедрената става. В рамките на една година след такава фрактура смъртността достига 20%, а 50% от пострадалите остават с увреждания. „Затова смятаме, че тази епидемия от костни фрактури при възрастните жени потенциално може да бъде предотвратена“, добави той.

Алон посочи, че черният дроб също е значително засегнат от тези промени, като при жените се наблюдава „скок в показателите за чернодробно увреждане, както и в риска от чернодробни заболявания“.

Освен това „се наблюдава повишаване на рисковите фактори за сърдечни заболявания, включително на нивата на липидите и триглицеридите“, каза той. „Положителната страна е подобряването на показателите за желязото и хемоглобина, както и намаляването на анемията, което се дължи на спирането на менструалното кървене“, допълва той. 

Източник: ISTOCK
  • Хормоналната терапия намалява въздействието

Изследователите установили също, че при жените, които приемат менопаузална хормонална терапия, промените в редица показатели са по-слабо изразени, особено тези, свързани със здравето на костите и чернодробната и бъбречната функция.

Лечението действа чрез заместване на хормоните естроген и прогестерон, чиито нива спадат значително с наближаването на менопаузата. По този начин се смекчават резките промени в хормоналните нива в организма. Терапията може да облекчи симптомите на менопаузата, включително горещите вълни, нощното изпотяване, проблемите със съня, тревожността, потиснатото настроение и други оплаквания.

Алон обаче подчерта, че тази констатация „се основава на наблюдения и на малцинство от жените, които приемат менопаузална хормонална терапия, затова трябва да се приема с известна доза скептицизъм“.

По думите му лечението „премахва в голяма степен резкия спад в показателите за костното здраве и до голяма степен смекчава рязката промяна в показателите, свързани със сърдечносъдовия риск“. Тъй като обаче изследването е наблюдателно, са необходими клинични изпитвания, за да се докаже този ефект.

Освен това терапията не се препоръчва на всички жени. По принцип тя не е подходяща за хора с анамнеза за рак на гърдата, яйчниците или матката, с предишни кръвни съсиреци, нелекувано високо кръвно налягане или чернодробно заболяване, както и за бременни жени.

Менсън заяви, че по време на прехода към менопаузата жените преживяват „значителни промени в обичайното развитие на рисковите фактори, като повечето от тях се влошават с ускорени темпове“.

„Не е известно дали ранното започване на терапия с естроген би могло да предпази от неблагоприятните физиологични промени по време на прехода към менопаузата и да противодейства на тях, тъй като повечето рандомизирани проучвания започват лечението след този критичен период, на по-късен етап от менопаузата“, добави тя.

Търстън заяви, че „знаем, че хормоналната терапия може да предпази от загубата на костна маса, която жените преживяват заради менопаузата, както и да облекчи симптомите“. Тя обаче подчерта, че терапията „не е универсално решение и не предотвратява всички промени, свързани с менопаузата“.

За да се подкрепят през този период, жените могат да предприемат „мерките, за които знаем, че помагат за опазването на здравето им, да водят здравословен начин на живот, да обсъждат здравословните си проблеми с медицинските специалисти, да поддържат социалните си контакти и да поставят собственото си здраве и благополучие сред приоритетите си“, добави Търстън.

Тя отбеляза също, че менопаузата „може да бъде бурен период за някои жени, но много от тях преминават през него с по-голяма устойчивост, сила и самопознание. Средната възраст може да бъде изключителен период в живота на жените“.

Източник: iStock
  • Какво означават резултатите за жените?

Алон заяви, че се надява резултатите „да не предизвикат стрес или страх от менопаузата“, тъй като според него те по-скоро „подчертават необходимостта от физическа активност, правилно хранене и други здравословни навици още преди последната менструация“.

„Те също така подкрепят препоръката да се консултирате с лекар, особено ако имате рискови фактори за заболявания на костите, сърцето или черния дроб“, добави той.

Алон посочи и че менопаузалната хормонална терапия „понастоящем се прилага за предотвратяване на симптомите, но бъдещи клинични изпитвания може да покажат дали тя може да се използва и преди менопаузата с цел профилактика на заболявания“.

Източник: Newsweek    
менопауза женско здраве хормонална терапия научно изследване физиологичен срив стареене остеопороза риск от заболявания хормонални промени естроген
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България

Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България

Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза

Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза

Дизелът на Путин може да свали петрола, но българските шофьори ще чакат поне три месеца

Дизелът на Путин може да свали петрола, но българските шофьори ще чакат поне три месеца

Синди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая нарушиха мълчанието си след смъртта на Пресли Гербер

Синди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая нарушиха мълчанието си след смъртта на Пресли Гербер

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

biss.bg
Как да социализирам малко коте

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 1 ден
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

25-годишен отива на съд за катастрофа със загинал на Околовръстния път в София

25-годишен отива на съд за катастрофа със загинал на Околовръстния път в София

България Преди 8 минути

Той е шофирал със 165 км/ч при силен дъжд и слаба видимост, при удара с друга кола нейният водач загинал на място

Смел скок в Космоса: Япония тръгна към Марс, за да вземе първите проби от Фобос

Смел скок в Космоса: Япония тръгна към Марс, за да вземе първите проби от Фобос

Любопитно Преди 14 минути

Япония успешно изстреля космическата сонда MMX на 5-годишна мисия за 578 млн. долара, чиято цел е за първи път в историята да достави на Земята проби от марсианския спътник Фобос

<p>Аманда Сайфред под обстрел заради нов документален филм за Елизабет Холмс</p>

Вълна от недоволство: Аманда Сайфред под обстрел заради нов документален филм за Елизабет Холмс

Любопитно Преди 33 минути

Нов документален филм за краха на Theranos разпали война в мрежата. Аманда Сайфред бе обвинена в лицемерие и фалшива емпатия, след като изрази съчувствие към осъдената за измама Елизабет Холмс

Снимката е илюстративна

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок на годност в склад в Плевен

България Преди 38 минути

На собственика предстои да бъде съставен акт

Снимката е илюстративна

Русия изпразни запасите си от бронирана техника заради войната в Украйна - сега нови танкове се трупат близо до границите на НАТО

Свят Преди 40 минути

Москва съчетава ремонта на стара техника с доставки от отбранителните заводи

Задържаха двама мъже за побой над съпругите им във Великотърновско

Задържаха двама мъже за побой над съпругите им във Великотърновско

България Преди 42 минути

Случаите са в Свищов и Елена, по двата случая са образувани досъдебни производства

„Доли, ако си тук, светни“: Майли Сайръс разкри за паранормален момент с покойната си кръстница

„Доли, ако си тук, светни“: Майли Сайръс разкри за паранормален момент с покойната си кръстница

Любопитно Преди 42 минути

Певицата разплака феновете на концерт в „Холивуд Боул“, където разказа как е потърсила контакт с покойната си кръстница Доли Партън чрез нейния манекен и е получила неочакван знак от отвъдното пред очите на годеника си

Европейски телекоми искат услуга срещу Starlink на Мъск

Европейски телекоми искат услуга срещу Starlink на Мъск

Технологии Преди 42 минути

Сателитният интернет достъп на компанията на Илон Мъск мотивира обединението на четири от най-големите мобилни оператори в Европа, които може да се обединят в създаването на конкурентна платформа, за да не загубят клиенти и да предлогат алтернатива

,

БезГранично: Феноменът Словения - как една 2-милионна страна превзе европейския бизнес

БезГранично Преди 59 минути

От зелени иновации и високотехнологични самолети до стабилна икономика – как Словения съчета германската прецизност със средиземноморския начин на живот и се превърна в модел за подражание

„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч

„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч

България Преди 1 час

Ремонтът е трябвало да приключи още на 30 юни, а от МРРБ съобщават, че над 100 блока в страната все още не са завършени

Барбара Палвин по време на модното ревю на Victoria"s Secret за 2026 година

Барбара Палвин се завърна на шоуто на Victoria's Secret броени дни след като стана майка

Любопитно Преди 1 час

Актьорът Дилън Спроус не спести хвалбите си за своята съпруга Барбара Палвин, която се завърна на модния подиум на Victoria's Secret едва шест седмици след появата на първото им дете. Моделът и актьорът споделиха искрено как се променя животът им

Илюстративно изображение: Последствия от руско нападение в Украйна

Загинали и ранени при руски удар по производствена сграда в Киевска област

Свят Преди 1 час

Ракетни и дронови атаки засегнаха и енергийната инфраструктура на Украйна

,

Учени: Късната вечеря може да увреди черния дроб

Любопитно Преди 1 час

Мащабно проучване в САЩ показва, че храненето късно вечер увеличава риска от омазняване на черния дроб и цироза с между 20 и 30 процента заради нарушаване на циркадните ритми на организма

Какво (не) постигнаха 3400 пчели в Космоса

Какво (не) постигнаха 3400 пчели в Космоса

Любопитно Преди 1 час

Експериментът на борда на совалката „Чалънджър“ показа, че пчелите могат да строят пити, но се затрудняват с ориентацията

The Washington Post: Администрацията на Тръмп спря важни доставки на ракети "Пейтриът" за Украйна

The Washington Post: Администрацията на Тръмп спря важни доставки на ракети "Пейтриът" за Украйна

Свят Преди 1 час

Вашингтон забавя одобряването на ракети-прехващачи от партньори за Киев на фона на влошаващи се отношения между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Противопоставянето ескалира след украински удари по руски рафинерии и опити за преговори

Протестите във Франция - сблъсъци, блокади и напрежение по улиците

Париж под полицейски час след нощ на погроми, щетите са за стотици милиони евро

Свят Преди 1 час

Ограниченията включват нощна забрана за придвижване в части от столицата и мерки срещу неразрешени събирания

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Нова тежка загуба заличи племето на Вулканите от „Игри на волята”

Edna.bg

Как да превърнем кратките моменти за себе си в ежедневен ритуал?

Edna.bg

Американски военноморски самолет патрулира над Черно море

Nova.bg

Двама загинаха при тежка катастрофа между автобус и камион в Пазарджишко (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg